Выдержит –38 °C и адскую жару! Многолетник — любимец красивого сада

Встречайте эхинацею, которая ломает стереотипы! Cara Mia Rose — это не просто про здоровье, это про невероятную красоту. Представьте: крупные пышные цветы нежного розового цвета с махровым центром, похожим на помпончик. Она сразит вас наповал, став главной звездой вашего сада с середины лета и до самых заморозков.

Этот многолетник — настоящий боец: зимует без проблем, обожает солнце и при этом источает лёгкий приятный аромат. А какие потрясающие букеты он дарит! Посадите его в цветнике, и вы влюбитесь с первого взгляда. Это та самая история, когда полезное становится прекрасным.

Она будет мужественно переносить засуху, зимние морозы и требовать минимум внимания. Идеальная партнёрша для тех, кто любит яркое и не хочет сложного ухода. Это растение-настроение, которое дарит радость без повода.

