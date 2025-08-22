Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 17:01

Ветврач дал советы, как помочь питомцу привыкнуть к городу после дачи

Ветеринар Шеляков: игры помогут питомцу адаптироваться к городу после дачи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для того, чтобы облегчить питомцу адаптацию по возвращении с дачи в город, необходимо почаще играть с ним и проявлять ласку, заявил «Москве 24» ветеринар Михаил Шеляков. В борьбе со стрессом также помогут любимые вещи животного.

Необходимо чаще контактировать с животным, гладить, играть. А на время, когда нужно уходить из дома, стоит оставлять личную вещь владельца, чтобы рядом был его запах, — уточнил Шеляков.

По его словам, в город с собой лучше взять несколько вещей, к которым питомец привык во время жизни на даче. Это может быть коврик, игрушки или миска. В случае, если животное очень боится поездок в транспорте и тяжело переживает смену локации, лучше заранее подобрать для него успокоительное совместно с ветврачом.

Ранее кинолог Владимир Голубев заявил, что собаки могут выть под музыку из-за инстинктов, одиночества или скуки. Среди других причин пения питомца — стресс и переизбыток эмоций.

питомцы
животные
дача
ветеринары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский дрон передумал атаковать ВСУ после неожиданного послания
«Надо остановиться сегодня»: Лукашенко обратился к украинским властям
«Гнилая демократия»: Запад поймали на экспорте свободы с привкусом крови
В Польше раскрыли, как собираются помочь бойцам ВСУ
Экстрадиция украинца по делу о «Северных потоках» может затянуться
Появилось фото ответа Трампа на письмо об ударе по нефтепроводу «Дружба»
В Госдуме раскритиковали сокращение изучения английского языка в школах
В российском регионе жители объявили войну собачнице с десятком лабрадоров
Эксперт объяснил, что обязательно надо сделать для закрытия дачного сезона
Штурмовик намекнул, чего больше всего боятся солдаты ВСУ
Трамп не захотел присутствовать на встрече Путина и Зеленского
Почему идеальный дом — это тот, где технику не слышно
Трамп отреагировал на обыски у его экс-помощника
«Мягкая сила»: как нейтральные цвета и простые формы делают нас увереннее
«Это ненормально»: москвичей предупредили о похолодании в конце августа
Терапевт рассказал, как замедлить развитие болезни Альцгеймера
Раскрыто число находящихся в России украинских военнопленных
Востоковед раскрыл, когда КНР сможет выступить гарантом безопасности Киева
Политолог оценил вероятность вторжения США в Венесуэлу
«Зеленский пытался меня убить»: депутат Рады о репрессиях и новом Майдане
Дальше
Самое популярное
Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели
Мир

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.