Ветврач дал советы, как помочь питомцу привыкнуть к городу после дачи

Для того, чтобы облегчить питомцу адаптацию по возвращении с дачи в город, необходимо почаще играть с ним и проявлять ласку, заявил «Москве 24» ветеринар Михаил Шеляков. В борьбе со стрессом также помогут любимые вещи животного.

Необходимо чаще контактировать с животным, гладить, играть. А на время, когда нужно уходить из дома, стоит оставлять личную вещь владельца, чтобы рядом был его запах, — уточнил Шеляков.

По его словам, в город с собой лучше взять несколько вещей, к которым питомец привык во время жизни на даче. Это может быть коврик, игрушки или миска. В случае, если животное очень боится поездок в транспорте и тяжело переживает смену локации, лучше заранее подобрать для него успокоительное совместно с ветврачом.

