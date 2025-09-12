Росавиация внесла изменения в график работы аэропорта в Калуге В аэропорту Калуги ввели временные ограничения

Международный аэропорт Калуга перестал обслуживать авиарейсы, заявил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Он отметил, что это временные ограничения.

Аэропорт Калуга (Грабцево): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — подчеркнул представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что свыше 60 рейсов задерживались более чем на два часа в петербургском аэропорту Пулково. Авиагавань работает в условиях ограничений воздушного пространства уже около 18 часов, 39 рейсов ушли на запасные аэродромы. Несмотря на это ситуация в терминале Пулково остается спокойной.

До этого стало известно, что американский самолет разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis провел патрулирование над акваторией Черного моря. Из данных, опубликованных Flightradar24, следует, что воздушное судно вылетело из аэропорта в районе румынской Констанцы. По информации сервиса, борт достиг побережья Турции и направился обратно к Румынии. Конечный маршрут самолета остался неизвестным.