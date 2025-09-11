Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 05:00

Вы перестанете ругать за это кота: почему питомец ложится на вашу одежду и вещи

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вы перестанете ругать за это кота! Разбираемся, почему питомец ложится на вашу одежду и вещи. Поведение кошек, которые выбирают для отдыха именно вещи своего владельца, имеет глубокие эволюционные и социальные корни. По словам зоопсихологов, основная причина — это мощный смешанный запах хозяина и самого животного.

Одежда пропитана знакомым и родным ароматом человека, который ассоциируется у питомца с безопасностью и спокойствием. Таким образом кот метит свою территорию, смешивая свой запах с запахом члена «стаи», что укрепляет социальную связь и создает комфортную, предсказуемую среду.

Этот ритуал снижает уровень стресса у животного, особенно в отсутствие хозяина. Кроме того, мягкая ткань просто обеспечивает комфортное и теплое место для сна. Также он является проявлением привязанности и одним из способов поддержания психологического комфорта, подтверждая, что кот считает хозяина важной частью своей жизни.

Ранее мы рассказывали все плюсы и минусы пушистиков. Кого лучше завести — кота или кошку?

коты
питомцы
домашние животные
шерсть
воспитание
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Староват и бедноват»: Шаляпин назвал имя артистки, от которой он «тает»
«Справляется как настоящий донской казак»: близняшки о разводе Диброва
Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября
В ГД высказались о навязанных страховых продуктах при оформлении ипотеки
ВС России взяли под контроль важный объект под Херсоном
Врач призвала не спешить заменять классическое молоко растительным
Белый дом оцепили после убийства сторонника Трампа в Юте
Конгрессмен США призвал оборвать всю торговлю с Россией
Составлен список необходимых продуктов для здоровья школьников
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 11 сентября
Терапевт раскрыла нюанс приема витаминов, о котором часто забывают
ВСУ ударили HIMARS по медицинскому учреждению в Донецке
Волочкова рассказала, на что ей пришлось пойти ради денег на новое шоу
«Нравится запах депортаций!» Трамп становится неадекватным, это деменция?
OpenAI заключила сделку с Oracle, чей основатель богатейший человек в мире
Волочкова рассказала о предательстве родных матери и дочери
Психолог объяснила, как домашние животные влияют на атмосферу в семье
Врач назвала неожиданные опасные свойства подсластителей
Бали или ОАЭ за 150 тысяч? Отдых осенью: сколько стоит, как сэкономить
Командир ВСУ ликвидирован в зоне СВО
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.