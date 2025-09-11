Вы перестанете ругать за это кота: почему питомец ложится на вашу одежду и вещи

Вы перестанете ругать за это кота! Разбираемся, почему питомец ложится на вашу одежду и вещи. Поведение кошек, которые выбирают для отдыха именно вещи своего владельца, имеет глубокие эволюционные и социальные корни. По словам зоопсихологов, основная причина — это мощный смешанный запах хозяина и самого животного.

Одежда пропитана знакомым и родным ароматом человека, который ассоциируется у питомца с безопасностью и спокойствием. Таким образом кот метит свою территорию, смешивая свой запах с запахом члена «стаи», что укрепляет социальную связь и создает комфортную, предсказуемую среду.

Этот ритуал снижает уровень стресса у животного, особенно в отсутствие хозяина. Кроме того, мягкая ткань просто обеспечивает комфортное и теплое место для сна. Также он является проявлением привязанности и одним из способов поддержания психологического комфорта, подтверждая, что кот считает хозяина важной частью своей жизни.

