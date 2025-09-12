Предательство матери и дочери, безденежье, алкоголизм: как живет Волочкова

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что ее предали родные люди. Что еще известно о жизни артистки, как она чуть не осталось без денег, что говорила о своем алкоголизме?

Кто предал Волочкову, конфликт в семье

Волочкова объяснила, что дочь Ариадна и мать Тамара в ситуации с тайным венчанием действовали «втихаря».

«Предают свои же люди. Мать, дочь втихаря от меня что-то совершают, расписываются, не приглашают мать на роспись, на венчание. Я узнаю от прессы, что моя мама была на венчании в Питере, хотя мне говорили, что там никого не будет», — заявила артистка.

Балерина добавила, что при всем при этом она самолично организовала торжество для дочери в Петербурге, в особняке Мясниковых, поскольку Ариадна попросила об этом.

Кроме того, в семье Волочковой разгорелся конфликт из-за квартиры ее умирающего после инсульта отца. Экс-прима Большого театра заявила, что ее мать и дочь не имеют прав на это жилье, и пообещала передать его сиделке.

«Ни мама, ни моя дочь не бегают вокруг папы и не ухаживают за ним. Какого, простите, художника они положили глаз на его жилье? Они не имеют никакого права на эту квартиру. Я уже давно решила, что там будут жить те, кто ухаживает сейчас за папой», — сказала Волочкова.

Почему чуть не осталась без денег

Волочкова заявила, что ей пришлось продать квартиру в Астрахани, которую она очень берегла, чтобы поставить новое шоу «Одержимость». На закрытом показе она объяснила, что не жалеет о своем решении.

«Мне пришлось столкнуться не со сложностями, а с большим количеством предательств. Предательств режиссеров, хореографов, партнеров, тех, что шили костюмы. У меня не было денег для того, чтобы создать этот проект, и мне пришлось продать свою квартиру в Астрахани, которую хранила, берегла как запас. Но я не жалею, потому что это очень дорогостоящий проект», — отметила артистка.

Что сказала о своем «алкоголизме»

Балерина в очередной раз ответила на обвинения поклонников в алкогольной зависимости. На эту тему она высказалась в подкасте Амирана Сардарова. Артистка заявила, что не имеет ничего общего с зависимыми людьми, а подобные расспросы ее задевают. При этом танцовщица напомнила, что в России многие пьют, но при этом не считают себя алкоголиками.

«Ты говоришь мне про просекко. А вот тебе какое, сколько его пью? Я пью его дома. Я могу это просекко пить, могу не пить. Я это делаю тогда, когда мне нравится. Если у меня дома хорошая компания людей. Ты говоришь так, будто перед тобой сидит какой-то алкоголик. У нас полстраны бухает какую-то самогонку. А я с бокалом дорогого просекко и свежей клубникой — алкоголик?» — сказала Волочкова.

