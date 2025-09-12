Празднование Дня города в Москве
12 сентября 2025 в 03:05

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 12 сентября, много грибков?

Прогноз пыльцы на 12 сентября Прогноз пыльцы на 12 сентября Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Последний рабочий день недели приносит легкое похолодание, но это почти не влияет на аллергенный фон города. Читайте в нашем мониторинге, на каком уровне сегодня находится пыльца сорняков и что происходит с грибками.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

В пятницу, 12 сентября, будет чуть прохладнее, чем накануне, правда, всего на один градус. Максимальная температура составит +20 °C. В первую половину дня ожидается небольшая облачность, зато к вечеру, прогнозируют синоптики, небо очистится от облаков — можно будет понаблюдать за звездами. Дождей не ожидается. Такие условия не вносят существенных изменений в распределение аллергенов, поэтому картина в целом напоминает предыдущие дни.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 12 сентября

Сезон пыления сорных трав подходит к концу, и их влияние минимально. Однако плесневые грибы не сдают позиций.

Кладоспориум демонстрирует удивительную стойкость — его концентрация остается высокой: около 1000 единиц. При этом уровень альтернарии, сообщают специализированные ресурсы, незначителен — примерно 10 единиц.

Пыльцы и амброзии, и злаков в воздухе очень мало. Уровень низкий, концентрация — менее 10 единиц. Их сезон практически завершен.

Уровень пыльцы сейчас в целом весьма комфортный для поллинозников. Однако на их самочувствие могут повлиять грибки. Аллергикам, чувствительным к кладоспориуму, стоит сохранять бдительность: избегать сырых и плохо проветриваемых помещений, сократить контакт с растительными остатками.

