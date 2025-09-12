Празднование Дня города в Москве
12 сентября 2025 в 02:14

Подросток подорвался на боеприпасе в российском регионе

Пушилин: 15-летний подросток подорвался на боеприпасе ВСУ в ДНР

В Донецкой Народной Республике 15-летний подросток подорвался на украинском боеприпасе, заявил в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, ребенку оказывается помощь врачей.

Ребенок пострадал сегодня из-за киевской агрессии. <...> Ему оказывается необходимая медицинская помощь, — говорится в публикации.

Пушилин уточнил, что инцидент зафиксирован в Новотроицком под Волновахой. Причиной произошедшего он назвал «неосторожное обращение со взрывоопасным предметом».

В Минобороны также информировали, что силы противовоздушной обороны в ночь на 11 сентября уничтожили почти 20 украинских беспилотников в небе над Россией. Атаке подверглись шесть регионов страны, в том числе Белгородская и Брянская области.

До этого стало известно, что российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием и БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Ивано-Франковской, Житомирской и Хмельницкой областях, Львове и Виннице. Согласно сведениям Минобороны, все назначенные объекты были поражены.

