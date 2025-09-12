Александр Сытник: что пророчат пчелы, ежи и звезды 12 сентября

День 12 сентября в народном календаре известен как Александр Сытник или день перенесения мощей Александра Невского. Православные верующие чтят память великого защитника Руси, а народные традиции хранят мудрость предков, основанную на наблюдениях за природой и животным миром.
Погодные приметы на Александра Сытника
Звездная ночь предвещает щедрый урожай в следующем году, а звездопад, напротив, сулит неурожай.
Обильная рябина на деревьях пророчит дождливую осень, а теплый вечер с паутиной, стелющейся по растениям, предсказывает длительное тепло.
Теплый южный ветер указывает на позднюю зиму, тогда как резкий северный — на ранние холода.
Приметы по поведению птиц и зверей 12 сентября
Журавли, не спешащие улетать, предсказывают сухую и теплую осень.
Пчелы, запечатывающие ульи, готовятся к ранней и суровой зиме.
Ежи, роющие норы на опушке леса, предвещают мягкую зиму, а их уход вглубь леса — холодную.
Высоко кружащие птицы сулят ясную погоду, а низкий полет ласточек — приближение дождя.
Приметы на 12 сентября — что можно и нельзя делать в Александров день
Что нельзя делать в Александров день по народным поверьям
Запрещено мыть голову, чтобы избежать облысения.
Нельзя играть в азартные игры, считать мелочь до полудня или давать в долг — это привлечет финансовые потери.
Нежелательно сушить постель, чтобы избежать кошмаров, или брать в дом котенка — это может принести беспокойство.
Запрещается ставить забор — это символически привлечет воров.
Что нужно сделать обязательно 12 сентября
Накройте богатый стол с ячменной кашей на молоке и свежим хлебом, чтобы обеспечить благополучие на год.
Пригласите гостей и разделите трапезу — это укрепит семейные узы.
Положите монетку под порог для защиты дома от зла и заверните хлеб в ткань как оберег против голода.
Народные приметы 12 сентября отражают глубокую связь между природой и человеческой жизнью, напоминая о важности уважения к традициям и окружающему миру.
