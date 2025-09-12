Александр Сытник: что пророчат пчелы, ежи и звезды 12 сентября

День 12 сентября в народном календаре известен как Александр Сытник или день перенесения мощей Александра Невского. Православные верующие чтят память великого защитника Руси, а народные традиции хранят мудрость предков, основанную на наблюдениях за природой и животным миром.

Погодные приметы на Александра Сытника

Звездная ночь предвещает щедрый урожай в следующем году, а звездопад, напротив, сулит неурожай.

Обильная рябина на деревьях пророчит дождливую осень, а теплый вечер с паутиной, стелющейся по растениям, предсказывает длительное тепло.

Теплый южный ветер указывает на позднюю зиму, тогда как резкий северный — на ранние холода.

Приметы по поведению птиц и зверей 12 сентября

Журавли, не спешащие улетать, предсказывают сухую и теплую осень.

Пчелы, запечатывающие ульи, готовятся к ранней и суровой зиме.

Ежи, роющие норы на опушке леса, предвещают мягкую зиму, а их уход вглубь леса — холодную.

Высоко кружащие птицы сулят ясную погоду, а низкий полет ласточек — приближение дождя.

Приметы на 12 сентября — что можно и нельзя делать в Александров день Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что нельзя делать в Александров день по народным поверьям

Запрещено мыть голову, чтобы избежать облысения.

Нельзя играть в азартные игры, считать мелочь до полудня или давать в долг — это привлечет финансовые потери.

Нежелательно сушить постель, чтобы избежать кошмаров, или брать в дом котенка — это может принести беспокойство.

Запрещается ставить забор — это символически привлечет воров.

Что нужно сделать обязательно 12 сентября

Накройте богатый стол с ячменной кашей на молоке и свежим хлебом, чтобы обеспечить благополучие на год.

Пригласите гостей и разделите трапезу — это укрепит семейные узы.

Положите монетку под порог для защиты дома от зла и заверните хлеб в ткань как оберег против голода.

Народные приметы 12 сентября отражают глубокую связь между природой и человеческой жизнью, напоминая о важности уважения к традициям и окружающему миру.

