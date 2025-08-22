Засуха и бедные почвы ей нипочем! Посадила у крыльца — любуюсь каждое утро!

Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Если вы ищете растение, которое добавит саду экзотики и изящества, присмотритесь к аквилегии вееровидной. Этот многолетник родом из Японии и Сахалина поражает не только красотой, но и удивительной выносливостью. Его цветки, напоминающие сложенные веера или диковинных бабочек, украшают сад с мая по июнь, а ажурная сизо-зеленая листва остается декоративной до осени. Каждый цветок — это произведение искусства: лепестки с загнутыми шпорцами, нежные окрасы от сиренево-голубых до белых с лиловым кантом.

Почему она идеальна для сада?

Эта аквилегия — настоящая находка для занятых садоводов. Она морозостойка (выдерживает до −35°C), неприхотлива к почвам, растет в полутени и на солнце. Ей не страшны ветра, засуха и бедные грунты — достаточно посадить ее раз, и она будет десятилетиями радовать самосевом. Идеальна для альпинариев, рокариев и бордюров, где ее миниатюрные кустики (до 15–20 см) смотрятся особенно органично. Главное — не тревожить корни, и она отблагодарит вас обильным цветением!

