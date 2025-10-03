Салат-намазка с беконом: идеальная закуска для бутербродов за 15 минут

Салат-намазка с беконом представляет собой сытную и ароматную пасту для бутербродов. Это сочетание отличается кремовой текстурой авокадо и пикантным вкусом жареного бекона. Блюдо идеально подходит для быстрого завтрака, перекуса или подачи к праздничному столу в качестве закуски.

Для приготовления потребуется: 1 спелый авокадо, 150 г бекона, 1 ч. л. меда, пучок зелени, 2 ст. л. майонеза, 2 вареных яйца, молотый перец по вкусу. Бекон обжаривают до хрустящего состояния и измельчают. Авокадо разминают вилкой, яйца натирают на терке. Смешивают все ингредиенты, добавляют мелко нарубленную зелень, майонез, мед и перец. Тщательно перемешивают до однородной консистенции. Секрет успеха заключается в использовании спелого авокадо — он придает намазке нежную кремовую текстуру. Подают охлажденным на тостах, крекерах или свежем хлебе.

