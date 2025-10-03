Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 17:00

Котлеты из говядины с кабачком: готовим в духовке в томатно-сметанном соусе

Котлеты из говядины с кабачком: готовим в духовке в томатно-сметанном соусе. Нежные, сочные котлеты с овощной ноткой и ароматным сливочным соусом. Идеальное блюдо для сытного и полезного ужина, которое оценят даже самые привередливые едоки.

Ингредиенты для котлет

  • Фарш говяжий — 400 г
  • Кабачок — 1 шт. (около 300 г)
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сухари панировочные — 40 г
  • Соль — 1 ч. л.
  • Перец черный — 1/2 ч. л.
  • Масло оливковое — 2 ст. л.

Для соуса

  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Сметана 20% — 100 г
  • Томатная паста — 1 ст. л.
  • Мука пшеничная — 1 ст. л.
  • Вода — 300 мл
  • Соль, перец — по вкусу
  • Укроп свежий — для подачи

Приготовление

  1. Кабачок натрите на крупной терке, посолите и оставьте на 10 минут, затем отожмите. Лук измельчите, смешайте с фаршем, кабачком, яйцом и сухарями. Посолите, поперчите. Сформируйте котлеты, выложите на противень с пергаментом.
  2. Сбрызните маслом, запекайте при 180°C 25 минут. Для соуса обжарьте лук с чесноком, добавьте муку, затем томатную пасту и сметану. Влейте воду, доведите до густоты. Положите котлеты в соус, потушите 7 минут. Подавайте с картофельным пюре. Совет: для пикантности добавьте в соус 1 ч. л. сладкой паприки.

Ранее мы готовили куриные котлеты с сыром в духовке. Печем вкусно и без жарки в масле.

