Котлеты из говядины с кабачком: готовим в духовке в томатно-сметанном соусе. Нежные, сочные котлеты с овощной ноткой и ароматным сливочным соусом. Идеальное блюдо для сытного и полезного ужина, которое оценят даже самые привередливые едоки.
Ингредиенты для котлет
- Фарш говяжий — 400 г
- Кабачок — 1 шт. (около 300 г)
- Лук репчатый — 1 шт.
- Яйцо — 1 шт.
- Сухари панировочные — 40 г
- Соль — 1 ч. л.
- Перец черный — 1/2 ч. л.
- Масло оливковое — 2 ст. л.
Для соуса
- Лук репчатый — 1 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Сметана 20% — 100 г
- Томатная паста — 1 ст. л.
- Мука пшеничная — 1 ст. л.
- Вода — 300 мл
- Соль, перец — по вкусу
- Укроп свежий — для подачи
Приготовление
- Кабачок натрите на крупной терке, посолите и оставьте на 10 минут, затем отожмите. Лук измельчите, смешайте с фаршем, кабачком, яйцом и сухарями. Посолите, поперчите. Сформируйте котлеты, выложите на противень с пергаментом.
- Сбрызните маслом, запекайте при 180°C 25 минут. Для соуса обжарьте лук с чесноком, добавьте муку, затем томатную пасту и сметану. Влейте воду, доведите до густоты. Положите котлеты в соус, потушите 7 минут. Подавайте с картофельным пюре. Совет: для пикантности добавьте в соус 1 ч. л. сладкой паприки.
