Котлеты из говядины с кабачком: готовим в духовке в томатно-сметанном соусе

Котлеты из говядины с кабачком: готовим в духовке в томатно-сметанном соусе. Нежные, сочные котлеты с овощной ноткой и ароматным сливочным соусом. Идеальное блюдо для сытного и полезного ужина, которое оценят даже самые привередливые едоки.

Фарш говяжий — 400 г

Кабачок — 1 шт. (около 300 г)

Лук репчатый — 1 шт.

Яйцо — 1 шт.

Сухари панировочные — 40 г

Масло оливковое — 2 ст. л.

Лук репчатый — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Сметана 20% — 100 г

Томатная паста — 1 ст. л.

Мука пшеничная — 1 ст. л.

Вода — 300 мл

Соль, перец — по вкусу

Укроп свежий — для подачи

