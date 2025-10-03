Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 12:30

Макароны по-флотски с фаршем: сытное блюдо с душой, проверенное временем

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Макароны по-флотски с фаршем: сытное блюдо с душой, проверенное временем. Аппетитные макароны с ароматным мясным фаршем и овощами — классика домашней кухни. Это блюдо обладает особым уютом и насыщенным вкусом, который напоминает о детстве и бабушкиных обедах.

Ингредиенты

  • Макароны (перья/спагетти) — 300 г
  • Фарш мясной — 500 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Перец болгарский — 1 шт.
  • Помидоры — 2 шт.
  • Чеснок сушёный — 1 ч. л.
  • Масло растительное — 3 ст. л.
  • Соль — 1,5 ч. л.
  • Перец чёрный — 1/2 ч. л.
  • Зелень петрушки — для подачи

Приготовление

  1. Лук и морковь нарежьте мелкими кубиками, обжарьте на масле до мягкости. Добавьте фарш, готовьте 7–10 минут до румяности. Перец и помидоры нарежьте кубиками, добавьте к мясу. Тушите под крышкой 10 минут.
  2. Посолите, поперчите, добавьте чеснок. Макароны отварите до состояния альденте. Соедините с мясной подливкой, прогрейте 2–3 минуты. Подавайте со свежей зеленью.

Совет: для пикантности добавьте 2 ст. л. томатной пасты при тушении.

Ранее мы готовили салат «Италия» с макаронами. Суперская и простая закуска с овощами.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
