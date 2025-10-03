Макароны по-флотски с фаршем: сытное блюдо с душой, проверенное временем

Аппетитные макароны с ароматным мясным фаршем и овощами — классика домашней кухни. Это блюдо обладает особым уютом и насыщенным вкусом, который напоминает о детстве и бабушкиных обедах.

Ингредиенты

Макароны (перья/спагетти) — 300 г

Фарш мясной — 500 г

Лук репчатый — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Перец болгарский — 1 шт.

Помидоры — 2 шт.

Чеснок сушёный — 1 ч. л.

Масло растительное — 3 ст. л.

Соль — 1,5 ч. л.

Перец чёрный — 1/2 ч. л.

Зелень петрушки — для подачи

Приготовление

Лук и морковь нарежьте мелкими кубиками, обжарьте на масле до мягкости. Добавьте фарш, готовьте 7–10 минут до румяности. Перец и помидоры нарежьте кубиками, добавьте к мясу. Тушите под крышкой 10 минут. Посолите, поперчите, добавьте чеснок. Макароны отварите до состояния альденте. Соедините с мясной подливкой, прогрейте 2–3 минуты. Подавайте со свежей зеленью.

Совет: для пикантности добавьте 2 ст. л. томатной пасты при тушении.

