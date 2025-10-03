Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 15:00

Запечённые котлеты с квашеной капустой: сочные и ароматные

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Запечённые котлеты с квашеной капустой: сочные и ароматные. Это блюдо сочетает нежность мясных котлет и пикантную кислинку квашеной капусты. Запекание в духовке сохраняет сочность мяса и создаёт аппетитную румяную корочку. Простота приготовления и насыщенный вкус по стандартам домашней кухни!

Ингредиенты

  • Фарш мясной — 500 г
  • Капуста квашеная — 200 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Помидоры — 2 шт.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сухари панировочные — 2 ст. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Перец чёрный — 1/2 ч. л.
  • Масло растительное — 1 ст. л.
  • Зелень петрушки — 3-4 веточки

Приготовление

  1. Лук измельчите, смешайте с фаршем, яйцом и сухарями. Капусту отожмите от рассола, мелко порубите. Добавьте к фаршу вместе с солью и перцем. Сформируйте котлеты, выложите в форму для запекания.
  2. Помидоры нарежьте кружочками, положите на котлеты. Сбрызните маслом. Запекайте при 200 °C 35–40 минут. Подавайте с картофельным пюре, посыпав зеленью.

Ранее мы готовили куриные котлеты с сыром в духовке. Готовим вкусно и без жарки в масле.

