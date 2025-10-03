Запечённые котлеты с квашеной капустой: сочные и ароматные. Это блюдо сочетает нежность мясных котлет и пикантную кислинку квашеной капусты. Запекание в духовке сохраняет сочность мяса и создаёт аппетитную румяную корочку. Простота приготовления и насыщенный вкус по стандартам домашней кухни!

Ингредиенты

Фарш мясной — 500 г

Капуста квашеная — 200 г

Лук репчатый — 1 шт.

Помидоры — 2 шт.

Яйцо — 1 шт.

Сухари панировочные — 2 ст. л.

Соль — 1 ч. л.

Перец чёрный — 1/2 ч. л.

Масло растительное — 1 ст. л.

Зелень петрушки — 3-4 веточки

Приготовление

Лук измельчите, смешайте с фаршем, яйцом и сухарями. Капусту отожмите от рассола, мелко порубите. Добавьте к фаршу вместе с солью и перцем. Сформируйте котлеты, выложите в форму для запекания. Помидоры нарежьте кружочками, положите на котлеты. Сбрызните маслом. Запекайте при 200 °C 35–40 минут. Подавайте с картофельным пюре, посыпав зеленью.

