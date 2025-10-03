Запечённые котлеты с квашеной капустой: сочные и ароматные. Это блюдо сочетает нежность мясных котлет и пикантную кислинку квашеной капусты. Запекание в духовке сохраняет сочность мяса и создаёт аппетитную румяную корочку. Простота приготовления и насыщенный вкус по стандартам домашней кухни!
Ингредиенты
- Фарш мясной — 500 г
- Капуста квашеная — 200 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Помидоры — 2 шт.
- Яйцо — 1 шт.
- Сухари панировочные — 2 ст. л.
- Соль — 1 ч. л.
- Перец чёрный — 1/2 ч. л.
- Масло растительное — 1 ст. л.
- Зелень петрушки — 3-4 веточки
Приготовление
- Лук измельчите, смешайте с фаршем, яйцом и сухарями. Капусту отожмите от рассола, мелко порубите. Добавьте к фаршу вместе с солью и перцем. Сформируйте котлеты, выложите в форму для запекания.
- Помидоры нарежьте кружочками, положите на котлеты. Сбрызните маслом. Запекайте при 200 °C 35–40 минут. Подавайте с картофельным пюре, посыпав зеленью.
