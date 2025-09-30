Куриные котлеты с сыром в духовке: готовим вкусно и без жарки в масле

Куриные котлеты с сыром в духовке: готовим вкусно и без жарки в масле. Запечённые котлеты с тянущейся сырной корочкой — это простое и сытное блюдо, которое не требует долгого времени на готовку. Получаются сочные, мягкие и ароматные — настоящий хит семейного ужина!

Ингредиенты (на 6–8 котлет)

Куриный фарш — 700 г

Панировочные сухари — 2 ст. л.

Сыр твёрдый (пармезан) — 100 г

Сыр для посыпки (моцарелла) — 30 г

Яйцо — 1 шт.

Молоко — 100 мл

Соль, специи — по вкусу

Приготовление

В глубокой миске соедините куриный фарш, натёртый пармезан, сухари и яйцо, затем влейте молоко, приправьте солью и специями и тщательно перемешайте до однородной консистенции. Сформируйте котлеты, разложите их на противне с пергаментом и запекайте при 180 °C около 25–30 минут. За пару минут до готовности посыпьте котлеты тёртой моцареллой и верните в духовку, чтобы сыр расплавился и образовал аппетитную корочку. Подавайте горячими с овощным салатом, зеленью или картофельным пюре.

