Куриные котлеты с сыром в духовке: готовим вкусно и без жарки в масле. Запечённые котлеты с тянущейся сырной корочкой — это простое и сытное блюдо, которое не требует долгого времени на готовку. Получаются сочные, мягкие и ароматные — настоящий хит семейного ужина!
Ингредиенты (на 6–8 котлет)
- Куриный фарш — 700 г
- Панировочные сухари — 2 ст. л.
- Сыр твёрдый (пармезан) — 100 г
- Сыр для посыпки (моцарелла) — 30 г
- Яйцо — 1 шт.
- Молоко — 100 мл
- Соль, специи — по вкусу
Приготовление
- В глубокой миске соедините куриный фарш, натёртый пармезан, сухари и яйцо, затем влейте молоко, приправьте солью и специями и тщательно перемешайте до однородной консистенции. Сформируйте котлеты, разложите их на противне с пергаментом и запекайте при 180 °C около 25–30 минут.
- За пару минут до готовности посыпьте котлеты тёртой моцареллой и верните в духовку, чтобы сыр расплавился и образовал аппетитную корочку. Подавайте горячими с овощным салатом, зеленью или картофельным пюре.
