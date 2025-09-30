Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 14:00

Куриные котлеты с сыром в духовке: готовим вкусно и без жарки в масле

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Куриные котлеты с сыром в духовке: готовим вкусно и без жарки в масле. Запечённые котлеты с тянущейся сырной корочкой — это простое и сытное блюдо, которое не требует долгого времени на готовку. Получаются сочные, мягкие и ароматные — настоящий хит семейного ужина!

Ингредиенты (на 6–8 котлет)

  • Куриный фарш — 700 г
  • Панировочные сухари — 2 ст. л.
  • Сыр твёрдый (пармезан) — 100 г
  • Сыр для посыпки (моцарелла) — 30 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Молоко — 100 мл
  • Соль, специи — по вкусу

Приготовление

  1. В глубокой миске соедините куриный фарш, натёртый пармезан, сухари и яйцо, затем влейте молоко, приправьте солью и специями и тщательно перемешайте до однородной консистенции. Сформируйте котлеты, разложите их на противне с пергаментом и запекайте при 180 °C около 25–30 минут.
  2. За пару минут до готовности посыпьте котлеты тёртой моцареллой и верните в духовку, чтобы сыр расплавился и образовал аппетитную корочку. Подавайте горячими с овощным салатом, зеленью или картофельным пюре.

Ранее мы готовили сочные котлеты с черным мякишем! Попробуете один раз, и они станут любимыми.

Читайте также
Когда надоели котлеты: куриные рулетики с овощной начинкой и сырной шапочкой
Общество
Когда надоели котлеты: куриные рулетики с овощной начинкой и сырной шапочкой
Простая горячая закуска: запекаем тарталетки с курицей и грибами в сливочном соусе
Общество
Простая горячая закуска: запекаем тарталетки с курицей и грибами в сливочном соусе
Куриные шарики в сливочно-сырном соусе: вкуснейшая подлива к пюре и пасте
Общество
Куриные шарики в сливочно-сырном соусе: вкуснейшая подлива к пюре и пасте
Куриная колбаса хороша горячей и холодной на бутерброды: простой рецепт в пергаменте
Общество
Куриная колбаса хороша горячей и холодной на бутерброды: простой рецепт в пергаменте
Котлеты «Сочинские» готовлю регулярно: всегда получаются румяными и ароматными
Общество
Котлеты «Сочинские» готовлю регулярно: всегда получаются румяными и ароматными
курица
фарш
котлеты
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 1 октября 2025 года
Приметы 1 октября: что можно и нельзя делать в день Арины Шиповницы
Росгвардейцев арестовали в Северной Осетии по делу о взяточничестве
Заодно с Пугачевой? Предала РФ, получает гроши: где сейчас Хаматова
Покушение на Павла Дурова: кто пытался отравить, как выжил, что известно
Стало известно, как избежать иска от соседей за кондиционер
«Тяжело забыть»: Дуров допустил, что его пытались отравить семь лет назад
Автомобиль вспыхнул рядом с магазином в Краснодаре
Кипр остановил прием заявок на визу в Россию
Народная артистка России скончалась в Саратове
«Мухи не обидит»: знакомые убийцы банковской служащей рассказали о нем
Убивал русских в Афганистане: как расист и русофоб возглавил МИД Польши
«Реал» разгромил «Кайрат» в очередном туре ЛЧ
Штурмовавший Капитолий «шаман» подал иск против Трампа
Побывавший в российском плену солдат ВСУ погиб в зоне СВО
Украине «выдали» военную роль для членов НАТО
Украинский кол-центр мошенников попал под воздушный удар
На останках бойца ВСУ под Курском нашли неожиданные документы
Настоящая Испания на вашей кухне — рецепт паэльи
Осторожно, вызывает привыкание! Секрет самого освежающего гаспачо
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.