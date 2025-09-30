Куриные шарики в сливочно-сырном соусе: вкуснейшая подлива к пюре и пасте

Куриные шарики в сливочно-сырном соусе: вкуснейшая подлива к пюре и пасте. Сочетание сочного фарша и ароматной сливочной заливки создает восхитительную гармонию вкуса. Идеальное блюдо для уютного семейного ужина.

Ингредиенты

Куриное филе — 500 г

Лук репчатый — 1 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Сливки — 200 мл

Сыр твердый — 150 г

Яйцо — 1 шт.

Соль, перец черный — по вкусу

Масло растительное — для смазывания

Приготовление

Куриное филе и лук измельчите в мясорубке или блендере, добавьте яйцо, соль, перец и тщательно перемешайте. Сформируйте небольшие шарики, выложите их в смазанную маслом форму для запекания и готовьте 15 минут при 180 °C. Для соуса натрите сыр на мелкой терке, смешайте со сливками и пропущенным через пресс чесноком. Полейте полуготовые шарики соусом и верните в духовку еще на 15–20 минут до золотистой корочки. Приятного аппетита!

