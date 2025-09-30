Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 11:00

Куриные шарики в сливочно-сырном соусе: вкуснейшая подлива к пюре и пасте

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Куриные шарики в сливочно-сырном соусе: вкуснейшая подлива к пюре и пасте. Сочетание сочного фарша и ароматной сливочной заливки создает восхитительную гармонию вкуса. Идеальное блюдо для уютного семейного ужина.

Ингредиенты

  • Куриное филе — 500 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Сливки — 200 мл
  • Сыр твердый — 150 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Соль, перец черный — по вкусу
  • Масло растительное — для смазывания

Приготовление

  1. Куриное филе и лук измельчите в мясорубке или блендере, добавьте яйцо, соль, перец и тщательно перемешайте. Сформируйте небольшие шарики, выложите их в смазанную маслом форму для запекания и готовьте 15 минут при 180 °C.
  2. Для соуса натрите сыр на мелкой терке, смешайте со сливками и пропущенным через пресс чесноком. Полейте полуготовые шарики соусом и верните в духовку еще на 15–20 минут до золотистой корочки. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили оладьи из фарша и кукурузы. Когда нужно накормить семью вкусно и быстро.

