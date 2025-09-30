Маринованная капуста «Фламинго» с ярким цветом и пикантным вкусом: осенью всегда в моем холодильнике! Идеальная закуска, которая готовится всего за сутки. Свекла придает не только красивый рубиновый оттенок, но и легкую сладость. Это блюдо станет украшением любого стола и отлично дополнит мясные блюда.
Ингредиенты
- Капуста белокочанная — 1 кг
- Свекла — 1-2 шт.
- Чеснок — 4-5 зубчиков
- Вода — 1,5 л
- Сахар — 200 г
- Уксус 9% — 200 мл
- Соль — 3 ст. л. без верха
- Масло растительное — 150 мл
- Лавровый лист — 2-3 шт.
- Перец горошком — 5-7 шт.
Приготовление
- Капусту нарежьте крупными кусками, свеклу очистите и натрите на терке, чеснок разделите на дольки. В стерилизованную банку укладывайте слоями: капусту, свеклу и чеснок. Для маринада вскипятите воду с солью, сахаром, маслом и специями, влейте уксус снимите с огня.
- алейте капусту горячим маринадом, закройте крышкой и оставьте при комнатной температуре на 12 часов, затем уберите в холодильник еще на 12 часов. Приятного аппетита!
