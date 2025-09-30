Маринованная капуста «Фламинго» с ярким цветом и пикантным вкусом: осенью всегда в моем холодильнике

Маринованная капуста «Фламинго» с ярким цветом и пикантным вкусом: осенью всегда в моем холодильнике! Идеальная закуска, которая готовится всего за сутки. Свекла придает не только красивый рубиновый оттенок, но и легкую сладость. Это блюдо станет украшением любого стола и отлично дополнит мясные блюда.

Ингредиенты

Капуста белокочанная — 1 кг

Свекла — 1-2 шт.

Чеснок — 4-5 зубчиков

Вода — 1,5 л

Сахар — 200 г

Уксус 9% — 200 мл

Соль — 3 ст. л. без верха

Масло растительное — 150 мл

Лавровый лист — 2-3 шт.

Перец горошком — 5-7 шт.

Приготовление

Капусту нарежьте крупными кусками, свеклу очистите и натрите на терке, чеснок разделите на дольки. В стерилизованную банку укладывайте слоями: капусту, свеклу и чеснок. Для маринада вскипятите воду с солью, сахаром, маслом и специями, влейте уксус снимите с огня. алейте капусту горячим маринадом, закройте крышкой и оставьте при комнатной температуре на 12 часов, затем уберите в холодильник еще на 12 часов. Приятного аппетита!

