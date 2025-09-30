Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 12:30

Картофельная запеканка с минтаем и луком: вам понравится этот простой советский рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта нежная рыбная запеканка с картофельным пюре вернет вас в атмосферу советских столовых. Сочетание слоев воздушного пюре, ароматной рыбы и сливочного соуса под румяной сырной корочкой создает идеально сбалансированное блюдо. Простота исполнения и знакомый с детства вкус!

Ингредиенты

  • Филе минтая — 500 г
  • Картофель — 700 г
  • Лук репчатый — 100 г
  • Сыр твердый — 100 г
  • Молоко — 240 мл
  • Масло сливочное — 80 г
  • Мука — 30 г
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу

Приготовление

  1. Отварите картофель до готовности, разомните в пюре с горячим молоком и половиной сливочного масла. Рыбное филе нарежьте кусочками, лук — полукольцами. Приготовьте соус: растопите оставшееся масло, поджарьте муку 1 минуту, влейте молоко помешивая до загустения, посолите.
  2. В смазанную форму выложите слоями: картофельное пюре, рыбу с луком, залейте соусом, посыпьте тертым сыром. Запекайте 20-25 минут при 180°C до золотистой корочки. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили мраморную запеканку из тыквы и творога. Осенняя сказка для уютного чаепития.

картошка
картофель фри
запеканка
рыба
минтай
Ольга Шмырева
О. Шмырева
