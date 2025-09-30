Картофельная запеканка с минтаем и луком: вам понравится этот простой советский рецепт

Эта нежная рыбная запеканка с картофельным пюре вернет вас в атмосферу советских столовых. Сочетание слоев воздушного пюре, ароматной рыбы и сливочного соуса под румяной сырной корочкой создает идеально сбалансированное блюдо. Простота исполнения и знакомый с детства вкус!
Ингредиенты
- Филе минтая — 500 г
- Картофель — 700 г
- Лук репчатый — 100 г
- Сыр твердый — 100 г
- Молоко — 240 мл
- Масло сливочное — 80 г
- Мука — 30 г
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
Приготовление
- Отварите картофель до готовности, разомните в пюре с горячим молоком и половиной сливочного масла. Рыбное филе нарежьте кусочками, лук — полукольцами. Приготовьте соус: растопите оставшееся масло, поджарьте муку 1 минуту, влейте молоко помешивая до загустения, посолите.
- В смазанную форму выложите слоями: картофельное пюре, рыбу с луком, залейте соусом, посыпьте тертым сыром. Запекайте 20-25 минут при 180°C до золотистой корочки. Приятного аппетита!
Ранее мы готовили мраморную запеканку из тыквы и творога. Осенняя сказка для уютного чаепития.