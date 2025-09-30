Простая горячая закуска: запекаем тарталетки с курицей и грибами в сливочном соусе

Простая горячая закуска: запекаем тарталетки с курицей и грибами в сливочном соусе! Хрустящее песочное тесто сочетается с ароматной начинкой и расплавленным сыром. Простота приготовления и изысканный вкус понравятся всем гостям!

Ингредиенты

Тарталетки песочные — 20 шт.

Грудка куриная — 500 г

Шампиньоны свежие — 400 г

Лук репчатый — 1-2 шт.

Сливки — 1 стакан

Сыр твердый — 200 г

Мука — 1 ст.л.

Масло растительное — для жарки

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Приготовление

Куриную грудку отварите до готовности и нарежьте мелкими кубиками. Лук и грибы обжарьте на растительном масле до золотистого цвета и выпаривания жидкости. Соедините курицу с грибами, добавьте муку, влейте сливки, посолите, поперчите и тушите 2-3 минуты до загустения. Наполните тарталетки полученной начинкой, сверху посыпьте тертым сыром и запекайте в разогретой до 200°C духовке 7-10 минут до расплавления сыра. Приятного аппетита!

