Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 11:30

Простая горячая закуска: запекаем тарталетки с курицей и грибами в сливочном соусе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Простая горячая закуска: запекаем тарталетки с курицей и грибами в сливочном соусе! Хрустящее песочное тесто сочетается с ароматной начинкой и расплавленным сыром. Простота приготовления и изысканный вкус понравятся всем гостям!

Ингредиенты

  • Тарталетки песочные — 20 шт.
  • Грудка куриная — 500 г
  • Шампиньоны свежие — 400 г
  • Лук репчатый — 1-2 шт.
  • Сливки — 1 стакан
  • Сыр твердый — 200 г
  • Мука — 1 ст.л.
  • Масло растительное — для жарки
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу

Приготовление

  1. Куриную грудку отварите до готовности и нарежьте мелкими кубиками. Лук и грибы обжарьте на растительном масле до золотистого цвета и выпаривания жидкости. Соедините курицу с грибами, добавьте муку, влейте сливки, посолите, поперчите и тушите 2-3 минуты до загустения.
  2. Наполните тарталетки полученной начинкой, сверху посыпьте тертым сыром и запекайте в разогретой до 200°C духовке 7-10 минут до расплавления сыра. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили салат с шампиньонами и сырой морковью. Эта закуска из 4 ингредиентов выручает всегда.

Читайте также
Куриные шарики в сливочно-сырном соусе: вкуснейшая подлива к пюре и пасте
Общество
Куриные шарики в сливочно-сырном соусе: вкуснейшая подлива к пюре и пасте
Грузинский шкмерули из курицы: рецепт, перед которым невозможно устоять
Семья и жизнь
Грузинский шкмерули из курицы: рецепт, перед которым невозможно устоять
Рецепт из столицы картошки! Белорусские картофельные зразы с грибной начинкой
Общество
Рецепт из столицы картошки! Белорусские картофельные зразы с грибной начинкой
Сытный ужин с курицей, после которого ночью не захочется к холодильнику: всего 120 ккал
Общество
Сытный ужин с курицей, после которого ночью не захочется к холодильнику: всего 120 ккал
Для сочного ПП-ужина и перекуса: запеченные тарталетки с курицей и грибами
Общество
Для сочного ПП-ужина и перекуса: запеченные тарталетки с курицей и грибами
курица
грибы
тарталетки
закуска
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский вратарь назвал фаворита матча «Кайрат» — «Реал»
«Съедят заживо»: названа причина, по которой бойцы ВСУ не поднимают бунт
«Вся страна устала от ее хамства»: ветеран Афганистана о Пугачевой
Жители российского города делятся кадрами первого снега
Президент Польши назвал дух русофоба своим главным советником
В Донбассе уничтожен полковник полиции Украины из бригады «Лють»
В Госдуме объяснили, почему «Ленфильм» передадут в собственность Петербурга
Подозреваемого ФРГ в причастности к теракту на «Северных потоках» задержали
Пенсионерка из Томска обманула мошенников
Лавров заявил о выступлении Путина на конференции клуба «Валдай»
Российский вратарь рассказал о развитии футбола в Казахстане
Ледяные дожди и снежная каша под ногами: прогноз погоды в Москве в октябре
Жителя Крыма условно осудили за призыв к убийству русских в мессенджере
Киев уличили в отказе от поиска диалога и выборе милитаристского пути
Попросился в туалет: курьер-мигрант обманом пытался соблазнить школьницу
Подавший на Пугачеву в суд адвокат объяснил, почему направил два иска
В Кремле ответили на угрозы Киева по поводу дальнобойных ударов
Путин обратился с наилучшими пожеланиями к президенту Абхазии
В Кремле заявили, что на фронте бравады со стороны Киева нет
Песков сообщил о готовности России помочь в урегулировании в одном регионе
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.