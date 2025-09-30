Простая горячая закуска: запекаем тарталетки с курицей и грибами в сливочном соусе! Хрустящее песочное тесто сочетается с ароматной начинкой и расплавленным сыром. Простота приготовления и изысканный вкус понравятся всем гостям!
Ингредиенты
- Тарталетки песочные — 20 шт.
- Грудка куриная — 500 г
- Шампиньоны свежие — 400 г
- Лук репчатый — 1-2 шт.
- Сливки — 1 стакан
- Сыр твердый — 200 г
- Мука — 1 ст.л.
- Масло растительное — для жарки
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
Приготовление
- Куриную грудку отварите до готовности и нарежьте мелкими кубиками. Лук и грибы обжарьте на растительном масле до золотистого цвета и выпаривания жидкости. Соедините курицу с грибами, добавьте муку, влейте сливки, посолите, поперчите и тушите 2-3 минуты до загустения.
- Наполните тарталетки полученной начинкой, сверху посыпьте тертым сыром и запекайте в разогретой до 200°C духовке 7-10 минут до расплавления сыра. Приятного аппетита!
Ранее мы готовили салат с шампиньонами и сырой морковью. Эта закуска из 4 ингредиентов выручает всегда.