Оладьи из фарша и кукурузы: когда нужно накормить семью вкусно и быстро! Идеальный баланс сладости кукурузы и сытности мясного фарша! Эти яркие оладьи с целыми зернами получаются сочными внутри и аппетитно хрустящими снаружи.

Ингредиенты

Кукуруза консервированная — 1 банка (200 г)

Фарш мясной — 250 г

Яйцо — 1 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Сыр твердый — 50 г

Мука пшеничная — 3 ст. л.

Чеснок — 1-2 зубчика

Соль, перец — по вкусу

Масло растительное — для жарки

Зелень — для подачи

Приготовление

Лук обжарьте до прозрачности, смешайте с фаршем и обжарьте до готовности. В глубокой миске соедините кукурузу (без жидкости), фарш, яйцо, тертый сыр, муку и чеснок. Посолите, поперчите, аккуратно перемешайте. На разогретую сковороду с маслом выкладывайте массу столовой ложкой, формируя оладьи. Жарьте на среднем огне 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте со сметаной или овощным салатом.

Совет: для пикантности добавьте в тесто щепотку паприки или молотого кориандра.

