Оладьи из фарша и кукурузы: когда нужно накормить семью вкусно и быстро! Идеальный баланс сладости кукурузы и сытности мясного фарша! Эти яркие оладьи с целыми зернами получаются сочными внутри и аппетитно хрустящими снаружи.
Ингредиенты
- Кукуруза консервированная — 1 банка (200 г)
- Фарш мясной — 250 г
- Яйцо — 1 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Сыр твердый — 50 г
- Мука пшеничная — 3 ст. л.
- Чеснок — 1-2 зубчика
- Соль, перец — по вкусу
- Масло растительное — для жарки
- Зелень — для подачи
Приготовление
- Лук обжарьте до прозрачности, смешайте с фаршем и обжарьте до готовности. В глубокой миске соедините кукурузу (без жидкости), фарш, яйцо, тертый сыр, муку и чеснок. Посолите, поперчите, аккуратно перемешайте.
- На разогретую сковороду с маслом выкладывайте массу столовой ложкой, формируя оладьи. Жарьте на среднем огне 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте со сметаной или овощным салатом.
Совет: для пикантности добавьте в тесто щепотку паприки или молотого кориандра.
