26 сентября 2025 в 09:00

Оладьи из фарша и кукурузы: когда нужно накормить семью вкусно и быстро

Оладьи из фарша и кукурузы: когда нужно накормить семью вкусно и быстро! Идеальный баланс сладости кукурузы и сытности мясного фарша! Эти яркие оладьи с целыми зернами получаются сочными внутри и аппетитно хрустящими снаружи.

Ингредиенты

  • Кукуруза консервированная — 1 банка (200 г)
  • Фарш мясной — 250 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Сыр твердый — 50 г
  • Мука пшеничная — 3 ст. л.
  • Чеснок — 1-2 зубчика
  • Соль, перец — по вкусу
  • Масло растительное — для жарки
  • Зелень — для подачи

Приготовление

  1. Лук обжарьте до прозрачности, смешайте с фаршем и обжарьте до готовности. В глубокой миске соедините кукурузу (без жидкости), фарш, яйцо, тертый сыр, муку и чеснок. Посолите, поперчите, аккуратно перемешайте.
  2. На разогретую сковороду с маслом выкладывайте массу столовой ложкой, формируя оладьи. Жарьте на среднем огне 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте со сметаной или овощным салатом.

Совет: для пикантности добавьте в тесто щепотку паприки или молотого кориандра.

Ранее мы готовили рыбные котлетки, которые тают во рту! Секрет в двух добавках.

Ольга Шмырева
