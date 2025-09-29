Куриная колбаса хороша горячей и холодной на бутерброды: простой рецепт в пергаменте

Куриная колбаса хороша горячей и холодной на бутерброды: простой рецепт в пергаменте

Куриная колбаса хороша горячей и холодной на бутерброды: простой рецепт в пергаменте! Нежная и ароматная домашняя куриная колбаска станет вашим любимым полезным перекусом. Готовится без сложных процессов и искусственных добавок, а творожный сыр придает сочность и особую мягкость. Отличная альтернатива магазинным колбасным изделиям.

Ингредиенты

Куриное бедро — 400 г

Куриная грудка — 400 г

Сыр творожный — 2 ст. л.

Чеснок — 3 зубчика

Соль — 1 ст. л.

Перец черный — по вкусу

Специи для курицы — по вкусу

Укроп свежий — по вкусу

Желатин — 10 г

Крахмал кукурузный — 0,5 ст. л.

Приготовление

Куриное мясо вместе с кожей измельчите в фарш, добавьте творожный сыр, измельченный чеснок, соль, специи, мелко нарезанный укроп, желатин и крахмал, тщательно вымешайте до однородности. Сформируйте из фарша колбаску, плотно заверните в пергаментную бумагу, закрутив края как у конфеты. Готовьте в аэрогриле при температуре 185 °C в течение 20–22 минут или в духовке при 190 °C около 30 минут до полной готовности. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили яичницу-глазунью по-английски. Вкуснейший завтрак с сосисками и беконом.