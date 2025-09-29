Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 17:00

Куриная колбаса хороша горячей и холодной на бутерброды: простой рецепт в пергаменте

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Куриная колбаса хороша горячей и холодной на бутерброды: простой рецепт в пергаменте! Нежная и ароматная домашняя куриная колбаска станет вашим любимым полезным перекусом. Готовится без сложных процессов и искусственных добавок, а творожный сыр придает сочность и особую мягкость. Отличная альтернатива магазинным колбасным изделиям.

Ингредиенты

  • Куриное бедро — 400 г
  • Куриная грудка — 400 г
  • Сыр творожный — 2 ст. л.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Соль — 1 ст. л.
  • Перец черный — по вкусу
  • Специи для курицы — по вкусу
  • Укроп свежий — по вкусу
  • Желатин — 10 г
  • Крахмал кукурузный — 0,5 ст. л.

Приготовление

  1. Куриное мясо вместе с кожей измельчите в фарш, добавьте творожный сыр, измельченный чеснок, соль, специи, мелко нарезанный укроп, желатин и крахмал, тщательно вымешайте до однородности.
  2. Сформируйте из фарша колбаску, плотно заверните в пергаментную бумагу, закрутив края как у конфеты. Готовьте в аэрогриле при температуре 185 °C в течение 20–22 минут или в духовке при 190 °C около 30 минут до полной готовности. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили яичницу-глазунью по-английски. Вкуснейший завтрак с сосисками и беконом.

