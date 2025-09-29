Котлеты «Сочинские» готовлю регулярно: всегда получаются румяными и ароматными

Котлеты «Сочинские» представляют собой сочные рубленые котлеты, которые отличаются особой текстурой и насыщенным вкусом. Это блюдо готовится из свежего мяса с добавлением ароматных трав и специй, что делает его идеальным выбором для семейного ужина. Сочетание нежной мякоти и хрустящей корочки создает гармоничный вкусовой ансамбль, который нравится и взрослым, и детям.

Для приготовления потребуется: 500 г говяжьей вырезки, 200 г свиной шеи, 1 крупная луковица, 2 зубчика чеснока, 50 мл молока, 2 ломтика белого хлеба, 1 яйцо, пучок свежей зелени, соль и перец по вкусу, панировочные сухари для обсыпки, растительное масло для жарки. Мясо нарезают небольшими кубиками, а не пропускают через мясорубку. Лук и чеснок измельчают, зелень мелко рубят. Хлеб замачивают в молоке. Все ингредиенты соединяют в глубокой миске, добавляют яйцо, соль и перец. Аккуратно перемешивают, стараясь не нарушить текстуру мяса. Формируют котлеты, обваливают в панировочных сухарях. Обжаривают на хорошо разогретой сковороде с двух сторон до золотистой корочки, затем доводят до готовности в духовке при 180 градусах 10–15 минут.

