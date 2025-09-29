Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 13:00

Когда надоела колбаса: готовим обалденную свинину на бутерброды

Мясо, запеченное в рукаве, получается невероятно ароматным, мягким и прекрасно нарезается тонкими ломтиками. Такую закуску удобно приготовить заранее — она станет настоящей палочкой-выручалочкой для внезапных гостей или сытного завтрака.

Ингредиенты

  • Свинина (грудинка или шея) — 1 кг
  • Соль — 1 ст. л.
  • Чеснок сушеный — 1 ст. л.
  • Укроп сушеный — 1 ст. л.
  • Соевый соус — 1 ст. л.
  • Перец черный молотый — 1 ч. л.
  • Приправа для шашлыка — 1 ст. л.
  • Майонез — 3 ст. л.

Приготовление

  1. Свинину тщательно натрите смесью из соли, сушеного чеснока, укропа, соевого соуса, черного перца, приправы для шашлыка и майонеза. Поместите мясо в пакет для маринования и уберите в холодильник минимум на 8 часов, а лучше на сутки.
  2. Затем переложите свинину в рукав для запекания, плотно завяжите и запекайте в разогретой до 180 °C духовке около 1,5 часов. За 30 минут до готовности разрежьте рукав сверху, чтобы мясо покрылось аппетитной румяной корочкой. Готовую свинину полностью остудите и нарежьте тонкими ломтиками для бутербродов. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили домашнюю колбасу «Докторскую» в кружке! Варим в кастрюле за 35 минут.

