Когда надоела колбаса: готовим обалденную свинину на бутерброды

Мясо, запеченное в рукаве, получается невероятно ароматным, мягким и прекрасно нарезается тонкими ломтиками. Такую закуску удобно приготовить заранее — она станет настоящей палочкой-выручалочкой для внезапных гостей или сытного завтрака.

Ингредиенты

Свинина (грудинка или шея) — 1 кг

Соль — 1 ст. л.

Чеснок сушеный — 1 ст. л.

Укроп сушеный — 1 ст. л.

Соевый соус — 1 ст. л.

Перец черный молотый — 1 ч. л.

Приправа для шашлыка — 1 ст. л.

Майонез — 3 ст. л.

Приготовление

Свинину тщательно натрите смесью из соли, сушеного чеснока, укропа, соевого соуса, черного перца, приправы для шашлыка и майонеза. Поместите мясо в пакет для маринования и уберите в холодильник минимум на 8 часов, а лучше на сутки. Затем переложите свинину в рукав для запекания, плотно завяжите и запекайте в разогретой до 180 °C духовке около 1,5 часов. За 30 минут до готовности разрежьте рукав сверху, чтобы мясо покрылось аппетитной румяной корочкой. Готовую свинину полностью остудите и нарежьте тонкими ломтиками для бутербродов. Приятного аппетита!

