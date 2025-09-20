«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 10:30

Легкий салат «Минутка» с колбасой: вкусное сочетание 5 ингредиентов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Легкий салат «Минутка» с колбасой: вкусное сочетание 5 ингредиентов. Этот салат — настоящая палочка-выручалочка, когда нужно приготовить что-то быстрое, но вкусное! Хрустящие сухарики, сочные огурцы и нежная колбаса создают идеальный баланс. Идеально подойдет для ужина или внезапного прихода гостей.

Ингредиенты

  • Колбаса вареная — 100 г
  • Огурцы маринованные — 2 шт.
  • Яйца вареные — 2 шт.
  • Сухарики (ржаные или пшеничные) — 40 г
  • Кукуруза консервированная — 150 г
  • Майонез — 2 ст. л.
  • Зелень — по желанию

Приготовление

  1. Колбасу и огурцы нарежьте кубиком. Яйца измельчите. Смешайте все ингредиенты в миске, добавьте кукурузу и сухарики. Заправьте майонезом, аккуратно перемешайте. летом можно использовать свежие огурцы, зимой — маринованные.
  2. Подавайте сразу, чтобы сухарики остались хрустящими. Украсьте зеленью. Готовится за минуту, а съедается еще быстрее!

Ранее мы готовили «Кремлёвскую хряпу». Легендарный салат из СССР, который снова в моде.

салат
кукуруза
КОЛБАСА
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
