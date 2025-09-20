Легкий салат «Минутка» с колбасой: вкусное сочетание 5 ингредиентов. Этот салат — настоящая палочка-выручалочка, когда нужно приготовить что-то быстрое, но вкусное! Хрустящие сухарики, сочные огурцы и нежная колбаса создают идеальный баланс. Идеально подойдет для ужина или внезапного прихода гостей.

Ингредиенты

Колбаса вареная — 100 г

Огурцы маринованные — 2 шт.

Яйца вареные — 2 шт.

Сухарики (ржаные или пшеничные) — 40 г

Кукуруза консервированная — 150 г

Майонез — 2 ст. л.

Зелень — по желанию

Приготовление

Колбасу и огурцы нарежьте кубиком. Яйца измельчите. Смешайте все ингредиенты в миске, добавьте кукурузу и сухарики. Заправьте майонезом, аккуратно перемешайте. летом можно использовать свежие огурцы, зимой — маринованные. Подавайте сразу, чтобы сухарики остались хрустящими. Украсьте зеленью. Готовится за минуту, а съедается еще быстрее!

