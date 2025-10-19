Южная Корея нарастила импорт пшеницы и кукурузы из России Южная Корея увеличила импорт пшеницы из России в четыре раза

Импорт российской пшеницы Южной Кореей в январе — сентябре текущего года увеличился в четыре раза, кукурузы — в 1,5 раза в годовом выражении, передает РИА Новости со ссылкой на данные корейской статистической службы. В частности, закупки кукурузы составили $77,2 млн (более 6,2 млрд рублей), пшеницы — $40,7 млн (свыше 3,2 млрд рублей).

Однако по итогам сентября поставки зерна сократились в годовом выражении. В частности, кукурузы было ввезено на $4,9 млн (396,8 млн рублей, -25%), пшеницы — на $1,3 млн (105,2 млн рублей, -30%). По данным ведомства, по итогам трех кварталов российское государство стало пятым по поставкам в Южную Корею кукурузы и четвертым по поставкам пшеницы.

Ранее стало известно, что в августе Франция увеличила экспорт вина в Россию до €1,2 млн (более 113 млн рублей). Это максимальный показатель почти за год.

Объем закупок российского вина у Латвии вырос на 18%, достигнув €11,7 млн (более 1,1 млрд рублей). Испания также увеличила свои закупки на 9%, до €1,3 млн (почти 123 млн рублей).