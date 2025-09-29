Быстрый плов на сковороде: нежирный вариант с курицей и сливочным маслом! Такой плов на сковороде — настоящее спасение, когда хочется вкусного и сытного ужина без долгой готовки. Нежное куриное мясо, ароматный рис и специи создают гармоничное блюдо с восточными нотками. Идеальный вариант для будничного ужина, который готовится всего за полчаса!
Ингредиенты:
- Филе куриной грудки — 500 г
- Рис длиннозерный — 300 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Чеснок — 2–3 зубчика
- Масло сливочное — 3 ст. л.
- Вода или бульон — 600 мл
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
- Зира — 0,5 ч. л.
- Куркума — 0,5 ч. л.
- Барбарис — 1 ч. л. (по желанию)
Приготовление
- Курицу нарежьте кубиками и обжарьте на разогретом масле в глубокой сковороде до румяности. Добавьте нарезанный лук и морковь соломкой, обжаривайте до мягкости овощей. Посыпьте зирой, куркумой, барбарисом, солью и перцем, перемешайте. Рис промойте, выложите к курице и овощам, залейте горячей водой или бульоном так, чтобы жидкость покрывала рис на 1–2 см.
- Доведите до кипения, уменьшите огонь, накройте крышкой и томите 15–20 минут до впитывания жидкости. В готовый плов воткните зубчики чеснока, дайте постоять под крышкой 10 минут перед подачей. Приятного аппетита!
