Быстрый плов на сковороде: нежирный вариант с курицей и сливочным маслом

Быстрый плов на сковороде: нежирный вариант с курицей и сливочным маслом! Такой плов на сковороде — настоящее спасение, когда хочется вкусного и сытного ужина без долгой готовки. Нежное куриное мясо, ароматный рис и специи создают гармоничное блюдо с восточными нотками. Идеальный вариант для будничного ужина, который готовится всего за полчаса!

Ингредиенты:

Филе куриной грудки — 500 г

Рис длиннозерный — 300 г

Лук репчатый — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Чеснок — 2–3 зубчика

Масло сливочное — 3 ст. л.

Вода или бульон — 600 мл

Соль — по вкусу

Перец черный — по вкусу

Зира — 0,5 ч. л.

Куркума — 0,5 ч. л.

Барбарис — 1 ч. л. (по желанию)

Приготовление

Курицу нарежьте кубиками и обжарьте на разогретом масле в глубокой сковороде до румяности. Добавьте нарезанный лук и морковь соломкой, обжаривайте до мягкости овощей. Посыпьте зирой, куркумой, барбарисом, солью и перцем, перемешайте. Рис промойте, выложите к курице и овощам, залейте горячей водой или бульоном так, чтобы жидкость покрывала рис на 1–2 см. Доведите до кипения, уменьшите огонь, накройте крышкой и томите 15–20 минут до впитывания жидкости. В готовый плов воткните зубчики чеснока, дайте постоять под крышкой 10 минут перед подачей. Приятного аппетита!

