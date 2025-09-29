Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 14:30

Быстрый плов на сковороде: нежирный вариант с курицей и сливочным маслом

Быстрый плов на сковороде: нежирный вариант с курицей и сливочным маслом! Такой плов на сковороде — настоящее спасение, когда хочется вкусного и сытного ужина без долгой готовки. Нежное куриное мясо, ароматный рис и специи создают гармоничное блюдо с восточными нотками. Идеальный вариант для будничного ужина, который готовится всего за полчаса!

Ингредиенты:

  • Филе куриной грудки — 500 г
  • Рис длиннозерный — 300 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Чеснок — 2–3 зубчика
  • Масло сливочное — 3 ст. л.
  • Вода или бульон — 600 мл
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный — по вкусу
  • Зира — 0,5 ч. л.
  • Куркума — 0,5 ч. л.
  • Барбарис — 1 ч. л. (по желанию)

Приготовление

  1. Курицу нарежьте кубиками и обжарьте на разогретом масле в глубокой сковороде до румяности. Добавьте нарезанный лук и морковь соломкой, обжаривайте до мягкости овощей. Посыпьте зирой, куркумой, барбарисом, солью и перцем, перемешайте. Рис промойте, выложите к курице и овощам, залейте горячей водой или бульоном так, чтобы жидкость покрывала рис на 1–2 см.
  2. Доведите до кипения, уменьшите огонь, накройте крышкой и томите 15–20 минут до впитывания жидкости. В готовый плов воткните зубчики чеснока, дайте постоять под крышкой 10 минут перед подачей. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили суп с фрикадельками и рисом. Самое уютное домашнее блюдо.

