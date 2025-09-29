Тушеная картошка с куриными фрикадельками: простой рецепт самой вкусной еды! Это блюдо сочетает в себе нежность куриных фрикаделек и сытность тушеной картошки с ароматной подливкой. Простой в приготовлении, но такой домашний ужин, который соберет всю семью за столом. Идеально подавать со свежим хлебом или салатом из овощей.

Ингредиенты

Картофель — 600 г

Фарш куриный — 400 г

Лук репчатый — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Томатная паста — 1 ст. л.

Сметана — 2 ст. л.

Мука — 1 ст. л.

Вода или бульон — 300 мл

Соль, перец черный, паприка — по вкусу

Масло растительное — для жарки

Зелень — для подачи

Приготовление

Приготовьте фрикадельки: смешайте куриный фарш с мелко нарезанным луком, солью и перцем, сформируйте небольшие шарики. Обжарьте фрикадельки на разогретом масле до легкой корочки и снимите со сковороды. В том же масле пассеруйте нарезанный лук и морковь до мягкости, добавьте томатную пасту и муку, обжаривайте 1–2 минуты. Влейте воду или бульон, добавьте сметану, специи и доведите до кипения. Картофель нарежьте кубиками, выложите в соус вместе с фрикадельками и тушите под крышкой на медленном огне 20–25 минут до готовности картофеля. Подавайте, посыпав свежей зеленью. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили картофельные блинчики-драники. Простой рецепт с сырой картошкой.