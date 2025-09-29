Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 16:00

Тушеная картошка с куриными фрикадельками: простой рецепт самой вкусной еды

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тушеная картошка с куриными фрикадельками: простой рецепт самой вкусной еды! Это блюдо сочетает в себе нежность куриных фрикаделек и сытность тушеной картошки с ароматной подливкой. Простой в приготовлении, но такой домашний ужин, который соберет всю семью за столом. Идеально подавать со свежим хлебом или салатом из овощей.

Ингредиенты

  • Картофель — 600 г
  • Фарш куриный — 400 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Томатная паста — 1 ст. л.
  • Сметана — 2 ст. л.
  • Мука — 1 ст. л.
  • Вода или бульон — 300 мл
  • Соль, перец черный, паприка — по вкусу
  • Масло растительное — для жарки
  • Зелень — для подачи

Приготовление

  1. Приготовьте фрикадельки: смешайте куриный фарш с мелко нарезанным луком, солью и перцем, сформируйте небольшие шарики. Обжарьте фрикадельки на разогретом масле до легкой корочки и снимите со сковороды. В том же масле пассеруйте нарезанный лук и морковь до мягкости, добавьте томатную пасту и муку, обжаривайте 1–2 минуты.
  2. Влейте воду или бульон, добавьте сметану, специи и доведите до кипения. Картофель нарежьте кубиками, выложите в соус вместе с фрикадельками и тушите под крышкой на медленном огне 20–25 минут до готовности картофеля. Подавайте, посыпав свежей зеленью. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили картофельные блинчики-драники. Простой рецепт с сырой картошкой.

