Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 ноября 2025 в 18:34

Картофель по-княжески: беру картошку, творог и молоко — и готовлю праздничный ужин за полчаса

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Есть блюда, которые словно машина времени переносят нас на столетия назад, в эпоху дворянских усадеб и размеренных православных праздников. Картофель по-княжески — одно из них. Этот старинный рецепт из поваренных книг XIX века готовили специально к Петрову дню, 12 июля, когда завершался Петров пост и на стол ставили сытные, но изысканные угощения. Представьте себе: нежная картофельная масса с творогом и зеленью, запеченная под золотистой сырной корочкой. Это не просто гарнир, а настоящий кусочек истории русской кухни — простой в приготовлении, но удивительно благородный и сбалансированный по вкусу. Блюдо, которое по-настоящему оценишь в кругу семьи, чувствуя связь с традициями.

Возьмите 6–8 средних картофелин, отварите их в мундире до готовности, остудите и очистите. Пропустите картофель через мясорубку или разомните в пюре. Добавьте 200 граммов протертого творога, 50 граммов размягченного сливочного масла, 2 яичных желтка, 3 столовые ложки измельченного зеленого лука и другой зелени (укроп, петрушка), посолите по вкусу. Если масса получается слишком густой, влейте 2–3 столовые ложки теплого молока. Тщательно вымесите картофельно-творожную смесь до однородности. Выложите массу в смазанную маслом форму для запекания, разровняйте поверхность и смажьте сверху взбитым яичным желтком для румяной корочки. Запекайте в разогретой до 180°C духовке 25–30 минут до золотистого цвета. Подавайте горячим, украсив свежей зеленью.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

Мария Левицкая
М. Левицкая
