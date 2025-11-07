Картофель по-княжески: беру картошку, творог и молоко — и готовлю праздничный ужин за полчаса

Есть блюда, которые словно машина времени переносят нас на столетия назад, в эпоху дворянских усадеб и размеренных православных праздников. Картофель по-княжески — одно из них. Этот старинный рецепт из поваренных книг XIX века готовили специально к Петрову дню, 12 июля, когда завершался Петров пост и на стол ставили сытные, но изысканные угощения. Представьте себе: нежная картофельная масса с творогом и зеленью, запеченная под золотистой сырной корочкой. Это не просто гарнир, а настоящий кусочек истории русской кухни — простой в приготовлении, но удивительно благородный и сбалансированный по вкусу. Блюдо, которое по-настоящему оценишь в кругу семьи, чувствуя связь с традициями.

Возьмите 6–8 средних картофелин, отварите их в мундире до готовности, остудите и очистите. Пропустите картофель через мясорубку или разомните в пюре. Добавьте 200 граммов протертого творога, 50 граммов размягченного сливочного масла, 2 яичных желтка, 3 столовые ложки измельченного зеленого лука и другой зелени (укроп, петрушка), посолите по вкусу. Если масса получается слишком густой, влейте 2–3 столовые ложки теплого молока. Тщательно вымесите картофельно-творожную смесь до однородности. Выложите массу в смазанную маслом форму для запекания, разровняйте поверхность и смажьте сверху взбитым яичным желтком для румяной корочки. Запекайте в разогретой до 180°C духовке 25–30 минут до золотистого цвета. Подавайте горячим, украсив свежей зеленью.

