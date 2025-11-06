Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Вкуснее мяса. Китайское чисанчи, или «жареная тройка». Ужин из трех овощей — очень вкусно и просто

Если вы любите китайскую кухню, но не хотите заказывать доставку, это блюдо станет вашим спасением! Чисанчи, или «жареная тройка», — одно из тех простых, но гениальных сочетаний, которые делают азиатскую кухню такой любимой во всем мире. Всего три овоща — картофель, баклажан и перец, — но в результате получается настоящая симфония вкусов: нежная текстура баклажана, сытность картофеля и свежесть перца в пикантном соусе. Это блюдо доказывает, что для вкусной еды не нужны дорогие продукты, главное — правильное сочетание и техника приготовления.

Вам понадобится: 2 средних картофелины, 1 баклажан, 1 сладкий перец, 3 зубчика чеснока, 1 ст. л. соевого соуса, 1 ч. л. сахара, 2 ст. л. растительного масла, щепотка красного перца, кунжут для подачи. Картофель и баклажан нарежьте крупными ломтиками, перец — широкими полосками. Разогрейте вок или сковороду с маслом, обжарьте картофель до золотистости (7–8 минут). Добавьте баклажан и жарьте еще 5 минут. Затем добавьте перец и измельченный чеснок. Влейте соевый соус, добавьте сахар и перец. Готовьте 2–3 минуты, постоянно помешивая. Подавайте, посыпав кунжутом. Идеально с рисом!

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

