Вкуснее мяса! Хрустящий капустный шницель с сыром по немецкому рецепту — 4 ингредиента, а какая вкуснота

Кто сказал, что шницель должен быть только мясным? Этот вегетарианский вариант из капусты — настоящее открытие. Он настолько сочный, хрустящий и насыщенный, что даже заядлые мясоеды будут приятно удивлены. Идея проста до гениальности: нежные капустные листья становятся основой для ароматной сырной начинки, а после обжарки в панировке превращаются в румяные, аппетитные котлетки. Это блюдо прекрасно подойдет для легкого ужина, когда хочется чего-то вкусного, но не тяжелого, а также станет палочкой-выручалочкой в пост. Подавайте его со сметаной или острым соусом — это просто объедение!

Возьмите кочан капусты и аккуратно отделите семь целых крупных листьев. Опустите их в подсоленный кипяток и бланшируйте примерно 3–4 минуты, пока они не станут мягкими и гибкими. Затем откиньте на дуршлаг и дайте стечь воде и полностью остыть. Натрите на крупной терке 200 граммов твердого сыра и смешайте его с 100 миллилитрами сметаны, посолите и добавьте ваши любимые специи, например черный перец и щепотку куркумы для цвета. На широкую часть каждого остывшего капустного листа выложите порцию сырной начинки, заверните конвертиком, подгибая бока. Каждый шницель обваляйте сначала в трех столовых ложках муки, затем в оставшейся сметане и в конце — в панировочных сухарях. Обжаривайте на хорошо разогретом растительном масле с двух сторон до появления золотистой хрустящей корочки. Готовые шницели выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла.

