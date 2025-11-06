Салат из одной капусты с неповторимым вкусом благодаря заправке — без майонеза: легко и быстро

Этот салат из капусты докажет, что даже из одного овоща можно создать кулинарный шедевр. Он получается с неповторимым вкусом благодаря заправке — и все это без майонеза. Проще рецепта не найдете — все легко и быстро!

Для приготовления понадобится: 1 небольшой кочан капусты (около 1 кг), 4 столовые ложки растительного масла, 2 столовые ложки томатной пасты, 3 зубчика чеснока, 1 чайная ложка сахара, соль по вкусу и немного свежей зелени для подачи. Капусту тонко нашинкуйте, слегка посолите и помните руками до выделения сока. Для заправки разогрейте растительное масло в сковороде, добавьте томатную пасту и обжаривайте 1–2 минуты до появления насыщенного аромата. Снимите с огня, добавьте пропущенный через пресс чеснок, сахар и соль. Горячей заправкой полейте капусту и тщательно перемешайте. Дайте салату настояться 15–20 минут перед подачей.

Вкус получается удивительно сбалансированным — хрустящая капуста с легкой кислинкой томата, остротой чеснока и мягкой сладостью, создающей сложный букет. Этот салат идеально подходит к мясным блюдам или как самостоятельная легкая закуска.

