Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 18:32

Бекон и картофель создали идеальный дуэт: сытный салат, который заменяет ужин

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот салат настолько сытный и насыщенный, что легко может заменить полноценный ужин. Хрустящий картофель, ароматный бекон и пикантная заправка создают идеальный баланс текстур и вкусов.

Для салата мне понадобится: молодой картофель (8 шт.), сырокопченый бекон (150 г), красный лук (80 г), корнишоны (100 г), свежая зелень (50 г). Для заправки: сметана (3 ст. л.), зернистая горчица (1 ч. л.), соус чили (1 ч. л.), чеснок по желанию.

Картофель тщательно мою щеткой (можно не чистить, если кожура тонкая) и нарезаю дольками толщиной около 1 см. Обжариваю на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла до золотистой корочки и полной готовности — он должен хрустеть снаружи, но оставаться мягким внутри. Бекон нарезаю полосками и обжариваю до хрустящего состояния. Красный лук нарезаю тонкими полукольцами, корнишоны — кружочками. Зелень мелко рублю. Для заправки смешиваю сметану, зернистую горчицу, соус чили и измельченный чеснок (если использую). В большой салатнице соединяю остывший картофель, бекон, лук, корнишоны и зелень. Заправляю соусом и аккуратно перемешиваю. Даю салату настояться 10–15 минут для пропитки — но не дольше, чтобы картофель не потерял свою хрустящую текстуру.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

Читайте также
Картофель по-княжески: беру картошку, творог и молоко — и готовлю праздничный ужин за полчаса
Общество
Картофель по-княжески: беру картошку, творог и молоко — и готовлю праздничный ужин за полчаса
Котлеты по-турецки с картофелем: полноценный ужин в одном противне — вкуснота из обычных продуктов
Общество
Котлеты по-турецки с картофелем: полноценный ужин в одном противне — вкуснота из обычных продуктов
Просто печень и овощи: этот салат заставляет полюбить субпродукты с первой ложки — нежно и сытно
Общество
Просто печень и овощи: этот салат заставляет полюбить субпродукты с первой ложки — нежно и сытно
Беляши с мясом — проще, чем кажется, вкуснее, чем ждешь
Семья и жизнь
Беляши с мясом — проще, чем кажется, вкуснее, чем ждешь
Идеальные бутерброды с селедкой: вкусное решение для праздничного стола
Семья и жизнь
Идеальные бутерброды с селедкой: вкусное решение для праздничного стола
еда
рецепты
картофель
бекон
салаты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Звезда «Эйфории» отказалась извиняться за скандальную рекламу джинсов
Украина не попадет в Евросоюз из-за политики Зеленского
Грузовой состав переехал пенсионерок
Битва за Москву: на Красной площади открылся музей «Город живых историй»
Школьник лишился почти всей пищеварительной системы из-за врачей
На Западе раскрыли, куда сбежит Зеленский после провала на фронте
В Госдуме дали необычный совет родителям 30-летних дочерей
Названа причина ужесточения визового режима в Евросоюзе
Михалков назвал причину упадка европейского кинематографа
Российская авиакомпания отказалась летать в Тель-Авив
Украинец прошел медкомиссию и пытался убить себя в военкомате
Названа причина похищения и убийства в ОАЭ «друга Дурова»
Гаджизаде: место для подписания мира между Баку и Ереваном обсудят позже
Прокурор и дядя сожгли таксиста: как в Подмосковье раскрыли убийство
В WhatsApp появятся новые функции
Гузеева сообщила приятную новость о пополнении в семье
Гаджизаде высказался об отношениях Азербайджана и России
В Липецке на месте прорыва трубы поселились необычные «гости»
Михалков обещал победителю аналога «Оскара» якутские бриллианты на $1 млн
Названы версии авиакатастрофы в Дагестане, которые рассматривает следствие
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.