07 ноября 2025 в 14:30

Котлеты остались в прошлом: семья подсела на картофельные шарики с фаршем — готовим в духовке без тонны жира

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Котлеты остались в прошлом: семья подсела на картофельные шарики с фаршем — готовим в духовке без тонны жира. Хотите внести разнообразие в домашнее меню и отказаться от стандартных котлет? Попробуйте приготовить картофельные шарики с фаршем, сыром и чесноком. Это блюдо получается сочным, ароматным и замечательно подойдет для семейного ужина.

Возьмите следующие ингредиенты: картофель (500 г), фарш (200 г), сыр (100 г), чеснок (2 зубчика), яйцо (1 шт.), соль, перец, панировочные сухари.

Картофель натрите на крупной терке, слегка отожмите лишнюю жидкость. Сыр натрите на мелкой терке, чеснок измельчите. Смешайте картофель с фаршем, сыром, чесноком, яйцом, солью и перцем. Из полученной массы сформируйте шарики одинакового размера. Обваляйте их в панировочных сухарях. Выложите шарики на противень, застеленный пергаментом, и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 20–25 минут до золотистой корочки.

Картофельные шарики с фаршем — это отличная альтернатива привычным котлетам. Ваша семья обязательно оценит это вкусное и необычное блюдо!

Ранее мы делились рецептом конвертиков с копчёным сыром, которые можно подать даже на праздник. Шикарное блюдо из куриной грудки — а готовится она очень просто.

