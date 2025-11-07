Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 13:30

Картофельный лентяй с крабовыми палочками — обалденная запеканка без хлопот: семья всегда просит добавки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Картофельный лентяй с крабовыми палочками — обалденная запеканка без хлопот: семья всегда просит добавки. Хочется приготовить что-то вкусное и необычное, но не хочется долго возиться на кухне? Попробуйте картофельный лентяй с крабовыми палочками. Эта запеканка не потребует особых усилий, но порадует вас и ваших близких своим вкусом.

Возьмите следующие ингредиенты: картофель (500 г), крабовые палочки (200 г), сыр (100 г), чеснок (2 зубчика), майонез (3 ст. л.), соль и специи по вкусу.

Картофель натрите на крупной терке, слегка отожмите лишнюю жидкость. Крабовые палочки нарежьте мелкими кубиками, сыр натрите на терке, чеснок измельчите. Смешайте крабовые палочки, сыр и чеснок, добавьте майонез и специи.

Выложите в форму для запекания слоями: сначала картофель, затем смесь из крабовых палочек, сыра и чеснока. Повторите слои, заканчивая картофелем. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30–40 минут до золотистой корочки. Картофельный лентяй с крабовыми палочками — это идеальное блюдо для семейного ужина или быстрого перекуса. Простота приготовления и богатый вкус сделают его любимым в вашей семье.

Ранее мы готовили «Сырный картофан». Попробовали и теперь все друзья жарят так.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
