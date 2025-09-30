Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 10:00

Картофель по-португальски со сливочным маслом: вкусный рецепт из простых ингредиентов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Картофель по-португальски со сливочным маслом: вкусный рецепт из простых ингредиентов. Ароматный, с хрустящей золотистой корочкой и насыщенным чесночным вкусом — идеальное дополнение к обеду или ужину. Простое блюдо, которое раскрывает вкус картофеля и дарит уют домашней кухни.

Ингредиенты

  • Картофель — 8 шт.
  • Чеснок — 4 зубчика
  • Сливочное масло — кусочки на каждую картофелину
  • Оливковое масло — 2–3 ст. л.
  • Розмарин — 1 ч. л. сухого или свежие листики с веточки
  • Оливки с анчоусом — 1 банка
  • Соль крупная морская — по вкусу

Приготовление

  1. Картофель тщательно промыть и отварить в мундире. Чеснок очистить и нарезать тонкими пластинками. Разогреть духовку до 200 °C. В форму для запекания влить немного оливкового или другого растительного масла, выложить пластинки чеснока. Картофель плотно уложить в форму и слегка придавить, чтобы кожица треснула, но клубни не потеряли форму.
  2. Присыпать солью и розмарином, на каждую картофелину положить кусочек сливочного масла (по желанию можно добавить по чайной ложке оливкового масла). Запекать в духовке 15–20 минут до образования золотистой румяной корочки. Подавать горячим с оливками.

Ранее мы готовили запечённый картофель с авокадным соусом. Так вкусно — никакого мяса не надо.

