Посеяла в августе, весь сад в лиловых свечках до октября! Чудо-многолетник!

Посеяла в августе, весь сад в лиловых свечках до октября! Чудо-многолетник!

Астильба китайская Пумила (Astilbe chinensis 'Pumila') — это низкорослый многолетник, который идеально подходит для создания плотного напочвенного покрова в саду. Высота растения во время цветения достигает 30–40 см, а его светло-лиловые или сиреневые цветки, собранные в узкие метельчатые соцветия, украшают сад с июля по сентябрь. Листья астильбы сначала светло-зелёные, но со временем становятся насыщенно-зелёными, добавляя растению декоративности.

Этот сорт предпочитает полутенистые места и плодородные, умеренно влажные почвы. Он отличается хорошей зимостойкостью (до -34°C) и устойчивостью к болезням. Астильба Пумила быстро разрастается, образуя красивые розово-сиреневые «ковры», что делает её отличным выбором для теневых цветников, миксбордеров и посадки вдоль садовых дорожек.

Ранее сообщалось о многолетнике, который украсит ваш сад цветами-жемчужинками.