Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 17:00

Посеяла в августе, весь сад в лиловых свечках до октября! Чудо-многолетник!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Астильба китайская Пумила (Astilbe chinensis 'Pumila') — это низкорослый многолетник, который идеально подходит для создания плотного напочвенного покрова в саду. Высота растения во время цветения достигает 30–40 см, а его светло-лиловые или сиреневые цветки, собранные в узкие метельчатые соцветия, украшают сад с июля по сентябрь. Листья астильбы сначала светло-зелёные, но со временем становятся насыщенно-зелёными, добавляя растению декоративности.

Этот сорт предпочитает полутенистые места и плодородные, умеренно влажные почвы. Он отличается хорошей зимостойкостью (до -34°C) и устойчивостью к болезням. Астильба Пумила быстро разрастается, образуя красивые розово-сиреневые «ковры», что делает её отличным выбором для теневых цветников, миксбордеров и посадки вдоль садовых дорожек.

Ранее сообщалось о многолетнике, который украсит ваш сад цветами-жемчужинками.

цветы
многолетники
растения
дачники
садоводы
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина дал девушке пощечину за отказ познакомиться
Российский дрон передумал атаковать ВСУ после неожиданного послания
«Надо остановиться сегодня»: Лукашенко обратился к украинским властям
«Гнилая демократия»: Запад уличили в экспорте свободы с привкусом крови
В Польше раскрыли, как собираются помочь бойцам ВСУ
Экстрадиция украинца по делу о «Северных потоках» может затянуться
Появилось фото ответа Трампа на письмо об ударе по нефтепроводу «Дружба»
В Госдуме раскритиковали сокращение изучения английского языка в школах
В российском регионе жители объявили войну собачнице с десятком лабрадоров
Эксперт объяснил, что обязательно надо сделать для закрытия дачного сезона
Штурмовик намекнул, чего больше всего боятся солдаты ВСУ
Трамп не захотел присутствовать на встрече Путина и Зеленского
Почему идеальный дом — это тот, где технику не слышно
Трамп отреагировал на обыски у его экс-помощника
«Мягкая сила»: как нейтральные цвета и простые формы делают нас увереннее
«Это ненормально»: москвичей предупредили о похолодании в конце августа
Терапевт рассказал, как замедлить развитие болезни Альцгеймера
Раскрыто число находящихся в России украинских военнопленных
Востоковед раскрыл, когда КНР сможет выступить гарантом безопасности Киева
Политолог оценил вероятность вторжения США в Венесуэлу
Дальше
Самое популярное
Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели
Мир

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.