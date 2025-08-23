Трамп планирует разрушить устои и устроить финансовую бурю

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует радикально обновить руководство экономического блока, в том числе сменить действующего главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, сообщает Financial Times. Глава Белого дома намерен устранить так называемую «старую гвардию», долгое время определявшую курс финансовой политики США.

Профессор Колумбийского университета Гленн Хаббард констатировал растущее недовольство американцев экспертами-экономистами. По его словам, специалисты пребывают «в унынии» из-за потери доверия со стороны общества. Аналитики пришли к выводу, что критика Трампом ФРС имеет основания. По их оценке, финансовые руководители не проявили раскаяния за неспособность предотвратить всплеск инфляции во время пандемии.

Ранее заместитель министра финансов США Майкл Фолкендер был освобожден от должности из-за недовольства Дональда Трампа. Как сообщают американские СМИ со ссылкой на осведомленные источники, отставка связана с расхождениями во взглядах на финансовую политику. Фолкендер напоминал Трампу позицию бывшего министра финансов Стивена Мнучина, которая не соответствовала видению главы Белого дома в его первый срок.