23 августа 2025 в 10:53

Украинские военные отомстили сослуживцам за передачу координат залпом ракет

ВСУ ударили по позициям 110-й бригады терробороны в Днепропетровской области

Истребитель Су-27 ВВС Украины Истребитель Су-27 ВВС Украины Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вооруженные силы Украины нанесли авиаудары по позициям 110-й бригады терробороны, находившейся в окрестностях села Березовое Днепропетровской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По его данным, войска выпустили авиационные ракеты по сослуживцам за передачу координат заградотряда российской стороне.

Есть подтвержденные данные, что украинская сторона нанесла несколько авиаударов по своей же 110-й бригаде. Предположительно. Причиной стала передача координат 17-й бригады Нацгвардии в Березовом нашим войскам, — говорится в заявлении.

Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский рассказал, что украинские войска на Южно-Донецком направлении были вынуждены сдать армии России заградотряд Национальной гвардии Украины. По его словам, решение о сдаче было связано с тем, что нацгвардейцы открывали огонь по своим.

До этого украинские артиллеристы области преднамеренно обстреляли собственные позиции в селе Искра Днепропетровской. Как объяснил командир штурмовой группы 36-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ с позывным Босян, таким образом они предотвратили пленение сослуживцев.

Украина
ВСУ
Днепропетровская область
ракеты
СВО
