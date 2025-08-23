Случайный прохожий спас пятилетнюю девочку от стаи бродячих собак

Стая из восьми бродячих собак едва не загрызла пятилетнюю девочку из Читы по дороге в магазин, сообщает Chita.ru. Инцидент произошел в четвертом микрорайоне в поселке КСК. На помощь к ребенку подоспел случайный прохожий. Как рассказала мать пострадавшей, у девочки глубокие скальпированные раны до кости на голове, а также на ягодице.

Сейчас мы в больнице, у дочки глубокие скальпированные раны до кости на голове по пять сантиметров, на ягодице тоже глубокая, вовнутрь два–три сантиметра. Череп, слава богу, целый, — отметила женщина.

Она добавила, что если бы не прохожий, ситуация могла стать намного хуже. При этом в больницу к пострадавшей девочке уже приезжали полицейские и следователи. Ее мать собирается подавать в суд на администрацию района.

Ранее в Москве после полугодичного лечения выписали девятилетнего мальчика, которому собаки нанесли тяжелые травмы лица в Сочи. За шесть месяцев ребенку провели пять операций. Команда специалистов выполнила реконструктивное лечение, восстановив форму наружного носа, щек и слизистой оболочки рта.