23 августа 2025 в 10:31

В МИД высказались об эвакуации россиян из сектора Газа

МИД пока не планирует дополнительную эвакуацию россиян из сектора Газа

Палатки внутренне перемещенных палестинцев, бежавших из северной части сектора Газа и с востока от города Палатки внутренне перемещенных палестинцев, бежавших из северной части сектора Газа и с востока от города Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Специальные дополнительные операции по эвакуации российских граждан, которые остаются в секторе Газа, в настоящий момент не планируются, заявили представители МИД РФ в беседе с журналистами РИА Новости. В ведомстве отметили, что при необходимости готовы помочь согласовать с израильскими властями практические вопросы, связанные с безопасным выездом россиян из анклава.

При необходимости готовы оказать содействие в согласовании с израильскими властями практических вопросов организации их безопасного выхода из анклава и последующего транзитного проезда через территорию Израиля в Иорданию и далее в Россию. <…> Специальные дополнительные эвакуационные мероприятия не планируются, — сказали в министерстве.

Ранее в МИД сообщили, что более 60 граждан России вместе с семьями все еще находятся в секторе Газа. По информации министерства, дипломаты поддерживают постоянную связь с оставшимися там соотечественниками. Там напомнили, что в конце 2023 года была организована масштабная эвакуация: тогда самолетами МЧС вывезли около 1,2 тысячи человек.

МИД РФ
сектор Газа
эвакуации
россияне
В МИД высказались об эвакуации россиян из сектора Газа
