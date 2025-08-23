В МИД высказались об эвакуации россиян из сектора Газа МИД пока не планирует дополнительную эвакуацию россиян из сектора Газа

Специальные дополнительные операции по эвакуации российских граждан, которые остаются в секторе Газа, в настоящий момент не планируются, заявили представители МИД РФ в беседе с журналистами РИА Новости. В ведомстве отметили, что при необходимости готовы помочь согласовать с израильскими властями практические вопросы, связанные с безопасным выездом россиян из анклава.

При необходимости готовы оказать содействие в согласовании с израильскими властями практических вопросов организации их безопасного выхода из анклава и последующего транзитного проезда через территорию Израиля в Иорданию и далее в Россию. <…> Специальные дополнительные эвакуационные мероприятия не планируются, — сказали в министерстве.

Ранее в МИД сообщили, что более 60 граждан России вместе с семьями все еще находятся в секторе Газа. По информации министерства, дипломаты поддерживают постоянную связь с оставшимися там соотечественниками. Там напомнили, что в конце 2023 года была организована масштабная эвакуация: тогда самолетами МЧС вывезли около 1,2 тысячи человек.