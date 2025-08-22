В Киеве заявили о массовой эвакуации людей из подконтрольной ВСУ части ДНР

В Киеве заявили о массовой эвакуации людей из подконтрольной ВСУ части ДНР МВД Украины: из подконтрольной ВСУ части ДНР за сутки вывезли 3,6 тысячи людей

Киев продолжает масштабную операцию по эвакуации гражданского населения с подконтрольных ВСУ территорий Донецкой Народной Республики, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Алексей Сергеев в эфире телеканала «Рада». Только за последние 24 часа было вывезено более 3,6 тысячи человек, отметил он.

Только за минувшие сутки с участием Национальной полиции [вывезены] 3649 лиц, в том числе 137 детей, — сказал Сергеев.

Также Сергеев сообщил о проведении эвакуационных мероприятий в Синельниковском районе Днепропетровской области. Данный район расположен в непосредственной близости от областного центра — города Днепра.

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что российские военные освободили населенные пункты Катериновка, Владимировка и Русин Яр в Донецкой Народной Республике. По данным ведомства, в операции принимали участие военные из группировки «Южная».

Прежде сообщалось, что ВС РФ с помощью авиабомбы ФАБ-3000 нанесли удар по штабу 77-й аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ, ликвидировано командование. Президент Украины Владимир Зеленский дважды награждал соединение с начала спецоперации. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.