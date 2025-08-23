Переговоры Путина и Трампа на Аляске
23 августа 2025 в 10:17

В ДНР рассказали, зачем бойцы ВСУ заползают в водопроводные трубы

Боец Гагарин: ВСУ в ДНР используют водопроводные трубы в качестве укреплений

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

В селе Катериновка ДНР украинские войска оборудовали опорные пункты внутри водопроводных труб под дорогой, рассказал в беседе с ТАСС командир мотострелкового взвода 68-го танкового полка Юго-Западной группировки войск с позывным Гагарин. Он пояснил, что на первый взгляд это выглядело как обычная бетонная труба для перелива воды, но при внимательном рассмотрении она оказалась входом в укрепленную позицию.

Снаружи это просто как будто труба под дорогой. То есть, бетонные трубы есть для перелива воды. А если присмотреться поближе, то оказывается, что под дорогой находится опорный пункт. А вот эту трубу они используют просто как вход. Плюс выявили наши солдаты то, что есть некая коммуникация. Трубы водопроводные, они заложены не просто в землю, а заложены в туннели, где-то диаметром метр, — рассказал военнослужащий.

Ранее источник в российских силовых структурах сообщил, что украинское командование отправляет элитные части армии на заведомо безрезультатные операции. По его словам, такие действия предпринимаются для сохранения имиджа и создания видимости успехов на фоне общих неудач ВСУ.

Кроме того, депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что фронт украинской армии сможет удерживаться не дольше года, поскольку российские войска продолжают наступление и совершают прорывы. Киев сталкивается с серьезными трудностями в мобилизации, а реальные масштабы потерь ВСУ, по его словам, крайне тяжелые.

ВСУ
трубы
ДНР
укрепления
