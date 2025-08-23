Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 10:49

«Прорываться будут с автоматами»: Украине предрекли открытие второго фронта

Экс-советник Кучмы Соскин: на Украине может открыться второй фронт

Пограничные войска Украины Пограничные войска Украины Фото: Социальные сети

Новый законопроект об уголовной ответственности за незаконное пересечение границы в период военного положения, который хотят принять на Украине, может привести к вооруженным столкновениям в стране, заявил на своем YouTube-канале экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин. По его словам, в этом случае для Киева откроется второй фронт.

Они решили мужчинам дать уголовную ответственность, представляете? Что будет: выход украинцев из украинского гражданства. <...> Прорываться будут уже с автоматами, с пулеметами через границу. Второй фронт, — считает политолог.

Ранее сообщалось, что пленные украинские солдаты в последнее время стали чаще отказываться от обмена, поскольку понимают, что Киев, вероятнее всего, снова отправит их воевать. Как отметил замкомандира батальона по военно-политической работе с позывным Рапира, штатных военнослужащих в украинской армии почти не осталось. Все, кто сейчас воюет и сдается, это те, кого насильно мобилизовали, уточнил он.

До этого основатель левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский не является легитимным главой государства, поскольку срок его полномочий подошел к концу еще в мае 2024 года. В связи с этим Меланшон назвал украинского политика «президентом ничего».

Украина
второй фронт
законы
военное положение
