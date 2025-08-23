Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 07:07

«Он президент ничего»: во Франции оспорили легитимность Зеленского

Политик Меланшон: срок полномочий Зеленского истек еще в мае 2024 года

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Полномочия президента Украины Владимира Зеленского закончились еще в мае 2024 года, поэтому сейчас он не является главой государства, заявил в рамках встречи со сторонниками основатель левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон. Так он прокомментировал вопрос о том, кто может подписывать потенциальные мирные соглашения. Трансляция мероприятия велась на странице политика в социальной сети X.

Вы скажете: господин Зеленский. Вы шутите? Он президент ничего. Его мандат подошел к концу в мае прошлого года, — подчеркнул Меланшон.

По его мнению, человек, который в будущем окажется на месте Зеленского, может заявить, что бывший украинский лидер был нелегитимным и не представлял интересы Украины, после чего конфликт возобновится. Меланшон считает, что стране нужен настоящий президент, избранный украинским народом.

Чтобы они выбрали того, кого хотят <...>, чтобы подписать мирное соглашение, — резюмировал политик.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность в необходимости принятия Киевом мирного соглашения преимущественно на условиях Москвы. По данным источника в Белом доме, текущий переговорный процесс характеризуется американской стороной как крайне сложный и изнурительный.

Владимир Зеленский
Украина
президенты
мирные соглашения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России запретили сайты с книгами политолога, который писал про Украину
К ВСУ присоединилось новое подразделение наемников
В США разъяснили отставку заместителя главы Минфина
В Италии раскрыли, какая иллюзия о Евросоюзе развеялась с приходом Трампа
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 23 августа: инфографика
КНДР обвинила Южную Корею в провокационной стрельбе у границы
Над тремя регионами России сбили семь украинских беспилотников
Синоптики предупредили о возможном влиянии урагана в США на Россию
Ростовскую область охватили пожары из-за БПЛА
«Он президент ничего»: во Франции оспорили легитимность Зеленского
Приставы начали конфисковывать имущество известного певца
Холод с осенними дождями: какой будет погода в России 25–29 августа
Автобус с туристами перевернулся в США
Сформировали огневые карманы для ВСУ: успехи ВС РФ к утру 23 августа
В Канаде «приговорили к расстрелу» 400 страусов
«Катастрофа»: Украине сделали мрачный прогноз из-за плана Трампа
Завтракаем по-французски: готовим пышный омлет «Пуляр»
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 23 августа 2025 года
Новые СИЗО могут появиться в России
Новые владельцы имущества российского блогера пойдут на допрос
Дальше
Самое популярное
Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Творожные палочки за 10 минут — завтрак, который обожают взрослые и дети
Общество

Творожные палочки за 10 минут — завтрак, который обожают взрослые и дети

Вкуснее запеканки! Кабачковые зразы с яйцом и зелёным луком за 20 минут!
Общество

Вкуснее запеканки! Кабачковые зразы с яйцом и зелёным луком за 20 минут!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.