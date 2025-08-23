«Он президент ничего»: во Франции оспорили легитимность Зеленского Политик Меланшон: срок полномочий Зеленского истек еще в мае 2024 года

Полномочия президента Украины Владимира Зеленского закончились еще в мае 2024 года, поэтому сейчас он не является главой государства, заявил в рамках встречи со сторонниками основатель левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон. Так он прокомментировал вопрос о том, кто может подписывать потенциальные мирные соглашения. Трансляция мероприятия велась на странице политика в социальной сети X.

Вы скажете: господин Зеленский. Вы шутите? Он президент ничего. Его мандат подошел к концу в мае прошлого года, — подчеркнул Меланшон.

По его мнению, человек, который в будущем окажется на месте Зеленского, может заявить, что бывший украинский лидер был нелегитимным и не представлял интересы Украины, после чего конфликт возобновится. Меланшон считает, что стране нужен настоящий президент, избранный украинским народом.

Чтобы они выбрали того, кого хотят <...>, чтобы подписать мирное соглашение, — резюмировал политик.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность в необходимости принятия Киевом мирного соглашения преимущественно на условиях Москвы. По данным источника в Белом доме, текущий переговорный процесс характеризуется американской стороной как крайне сложный и изнурительный.