23 августа 2025 в 06:35

Не засохнет в зной и не вымерзнет в стужу: идеальный многолетник для дачи

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Астильба Арендса Августлехтен — это изысканный многолетник, который станет ярким акцентом в вашем саду. Растение образует компактные кусты высотой до 80 см с ажурными перисто-рассеченными листьями насыщенного зеленого цвета. Его главное украшение — пышные метельчатые соцветия длиной до 30 см, окрашенные в насыщенный розово-красный оттенок. Цветение продолжается с июля по август, наполняя сад яркими красками в разгар лета.

Астильба предпочитает полутенистые места, где её нежные соцветия защищены от прямых солнечных лучей. Она отличается высокой зимостойкостью (выдерживает температуры до -34 °C) и устойчивостью к болезням. Этот многолетник неприхотлив в уходе, но требует регулярного полива, особенно в засушливые периоды. Идеально подходит для оформления тенистых уголков сада, берегов водоёмов и миксбордеров, добавляя им уюта и гармонии.

многолетники
цветы
дачники
садоводы
Мария Левицкая
М. Левицкая
