23 августа 2025 в 10:39

В Госдуме раскрыли отношение депутатов к запрету вейпов

Володин: большинство депутатов Госдумы поддержали полный запрет продажи вейпов

Госдума в ближайшие два месяца рассмотрит законопроект о полном запрете вейпов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в мессенджере MAX. Он отметил, что решение принято после поддержки инициативы президентом России Владимиром Путиным.

Депутатами Государственной думы от различных фракций были внесены законодательные инициативы о полном запрете вейпов, но до сегодняшнего дня они не находили поддержки в правительстве. После решения президента в ближайшие два месяца мы выйдем на принятие законопроекта, — написал Володин.

