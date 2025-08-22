Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Сажайте нарциссы в эти сроки — и они зацветут в 2 раза пышнее

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нарциссы — одни из самых неприхотливых луковичных, которые лучше всего сажать в конце августа — начале сентября, чтобы луковицы успели укорениться до заморозков, но не проросли.

Оптимальная температура почвы для посадки — +8–10 градусов. Выберите солнечное или полутенистое место с рыхлой, дренированной почвой. Луковицы перед посадкой осмотрите, удалите поврежденные, здоровые обработайте в растворе марганцовки (1 г на 1 л воды) 30 минут. Глубина посадки — три высоты луковицы (обычно 10–15 см), расстояние между луковицами — 10–15 см.

На дно лунки насыпьте 2 см песка для дренажа, затем слой плодородной земли с компостом (1 ведро на 1 кв. м) и 50 г суперфосфата. После посадки полейте и замульчируйте торфом слоем 3–5 см. Весной мульчу не убирайте — она защитит всходы от заморозков.

Сажайте нарциссы в эти сроки и соблюдайте эти правила — и они зацветут в 2 раза пышнее обычного, а также будут радовать цветением 5–6 лет без пересадки.

Ранее был назван многолетник, который не боится холода и цветет всю осень.

цветы
нарциссы
пионы
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
