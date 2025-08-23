Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 16:18

Киев собрался эвакуировать свыше 200 тысяч человек

Мужчина с собакой во время эвакуации мирного населения на Украине Мужчина с собакой во время эвакуации мирного населения на Украине Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правительство Украины планирует эвакуировать около 237 тысяч человек из прифронтовых районов, сообщили в пресс-службе Министерства развития общин и территорий страны. Среди них порядка 17,2 тысячи детей. В ведомстве отметили, что только за это лето из Днепропетровской области и подконтрольных Киеву районов Донецкой Народной Республики были вывезены более 64 тысяч человек.

Около 237 тысяч человек нуждаются в эвакуации. Это те люди, которые продолжают проживать в опасных зонах, среди них почти 17,2 тысячи детей, — говорится в заявлении.

Ранее украинский военнопленный Евгений Костышак рассказал, что сторонники ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) в Киеве активно избегают мобилизации. По его словам, представители нетрадиционной ориентации чувствуют себя свободно и открыто демонстрируют свои взгляды в общественных местах.

До этого на Украине учитель географии попался на помощи военнообязанным в пересечении границы в районе Закарпатья. За проход он взимал плату в размере $5,5 тысячи (444,1 тысячи рублей).

Украина
Киев
эвакуации
мирные жители
