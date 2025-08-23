Мужчина с собакой во время эвакуации мирного населения на Украине

Киев собрался эвакуировать свыше 200 тысяч человек Киев вывезет из прифронтовых районов около 237 тысяч человек

Правительство Украины планирует эвакуировать около 237 тысяч человек из прифронтовых районов, сообщили в пресс-службе Министерства развития общин и территорий страны. Среди них порядка 17,2 тысячи детей. В ведомстве отметили, что только за это лето из Днепропетровской области и подконтрольных Киеву районов Донецкой Народной Республики были вывезены более 64 тысяч человек.

Около 237 тысяч человек нуждаются в эвакуации. Это те люди, которые продолжают проживать в опасных зонах, среди них почти 17,2 тысячи детей, — говорится в заявлении.

