Правительство Украины планирует эвакуировать около 237 тысяч человек из прифронтовых районов, сообщили в пресс-службе Министерства развития общин и территорий страны. Среди них порядка 17,2 тысячи детей. В ведомстве отметили, что только за это лето из Днепропетровской области и подконтрольных Киеву районов Донецкой Народной Республики были вывезены более 64 тысяч человек.
Около 237 тысяч человек нуждаются в эвакуации. Это те люди, которые продолжают проживать в опасных зонах, среди них почти 17,2 тысячи детей, — говорится в заявлении.
Ранее украинский военнопленный Евгений Костышак рассказал, что сторонники ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) в Киеве активно избегают мобилизации. По его словам, представители нетрадиционной ориентации чувствуют себя свободно и открыто демонстрируют свои взгляды в общественных местах.
До этого на Украине учитель географии попался на помощи военнообязанным в пересечении границы в районе Закарпатья. За проход он взимал плату в размере $5,5 тысячи (444,1 тысячи рублей).