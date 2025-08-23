Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 18:55

Один британский город охватили беспорядки из-за мигрантов

В Бристоле произошло столкновение полиции и противников нелегальной миграции

Бристоль, Великобритания Бристоль, Великобритания Фото: Simon Chapman/Keystone Press Agency/Global Look Press

В британском Бристоле у отеля для нелегальных мигрантов произошли столкновения между полицией и протестующими против незаконной иммиграции, сообщает The Daily Telegraph. Демонстранты с национальными флагами прошли маршем по центру города, требуя перекрыть поток иностранцев, пересекающих Ла-Манш на лодках.

Участники акции скандировали: «Отправьте их домой» — и пели популярную у футбольных фанатов композицию Sweet Caroline Нила Даймонда. Полиция разделяла противников и сторонников миграции, которые также устроили митинг в поддержку иностранцев.

Ранее волна протестов против размещения нелегальных мигрантов в отелях охватила Великобританию. 26 июля сотни демонстрантов с национальными флагами вышли к гостиницам в Норидже, Лидсе и других городах, требуя их закрытия. Полиция предотвращала столкновения между противниками миграции и защитниками прав мигрантов.

Кроме того, президент США Дональд Трамп высказал позицию, согласно которой прекращение нелегальной миграции является для Европы вопросом выживания. Он также отметил эффективность собственной миграционной политики.

Великобритания
бристоль
беспорядки
мигранты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Аэропорт Ульяновска временно приостановил работу
Лавров напомнил об опыте покойного Вышинского в «украинских застенках»
Деградация элит в Европе, жесткий ультиматум Киеву, бабье лето: что дальше
Памятная служба по Дугиной собрала десятки человек в Париже
Структурные подразделения Ленобласти перевели в режим повышенной готовности
«Огромный придаток»: в ФРГ объяснили, почему мир в Европе невозможен без РФ
Стало известно, почему Зеленский не хочет завершения конфликта
Операция по спасению альпинистки Наговицыной завершена
Раскрыто, что написала жена Эрдогана супруге Трампа из-за детей Палестины
В деле о гибели футболиста Ерошевича появилась новая деталь
Стало известно, почему Трамп молчит о подрыве «Северных потоков»
В аэропорту Кирова введены новые правила для авиарейсов
Полина Диброва показала фото в бикини на яхте
Новый «Склифосовский», написание книги, юбилей: как живет Максим Аверин
Мопедист подорвался на сброшенном с украинского дрона взрывном устройстве
Небо над Казанью ограничили для пассажирских авиарейсов
Стало известно, зачем мобилизованные массово устраивают провокации в ВСУ
Пользователи Сети подозревают, что Криштиану Роналду сменил религию
На Западе назвали сумму трат на восстановление Украины
Маркарян спрятался в багажнике во время задержания
Дальше
Самое популярное
Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!
Общество

Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»
Общество

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»

Сеем в зиму, в апреле уже цветет! Многолетник с самыми красивыми цветами
Общество

Сеем в зиму, в апреле уже цветет! Многолетник с самыми красивыми цветами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.