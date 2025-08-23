Один британский город охватили беспорядки из-за мигрантов В Бристоле произошло столкновение полиции и противников нелегальной миграции

В британском Бристоле у отеля для нелегальных мигрантов произошли столкновения между полицией и протестующими против незаконной иммиграции, сообщает The Daily Telegraph. Демонстранты с национальными флагами прошли маршем по центру города, требуя перекрыть поток иностранцев, пересекающих Ла-Манш на лодках.

Участники акции скандировали: «Отправьте их домой» — и пели популярную у футбольных фанатов композицию Sweet Caroline Нила Даймонда. Полиция разделяла противников и сторонников миграции, которые также устроили митинг в поддержку иностранцев.

Ранее волна протестов против размещения нелегальных мигрантов в отелях охватила Великобританию. 26 июля сотни демонстрантов с национальными флагами вышли к гостиницам в Норидже, Лидсе и других городах, требуя их закрытия. Полиция предотвращала столкновения между противниками миграции и защитниками прав мигрантов.

Кроме того, президент США Дональд Трамп высказал позицию, согласно которой прекращение нелегальной миграции является для Европы вопросом выживания. Он также отметил эффективность собственной миграционной политики.