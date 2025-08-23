Мыши бегут как от огня: эти растения защитят дачу зимой от грызунов

Чтобы защитить дачный участок от грызунов и других вредителей зимой, посадите растения-репелленты с сильным ароматом или токсичными свойствами — от них мыши бегут как от огня.

Нарциссы и безвременник содержат алкалоиды, ядовитые для грызунов, а их луковицы отпугивают мышей и кротов. Чеснок и лук выделяют сернистые соединения, которые не переносят грызуны, — их можно высадить по периметру грядок. Мята перечная и полынь горькая источают резкий запах, маскирующий привлекательные для вредителей ароматы.

Чернокорень (крысогон) — ядовитое растение, семена которого цепляются к шерсти грызунов, вызывая у них панику. Эти растения создадут естественный барьер и защитят вашу дачу зимой от грызунов.

