Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 11:37

Забудьте о мышеловках! Что сделать осенью, чтобы зимой на даче не было крыс

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чтобы гарантированно защитить дачу от грызунов, нужен комплекс мер, который лишит их пищи, укрытия и доступа в помещение. Рассказываем, что необходимо сделать осенью, чтобы зимой на даче не было крыс.

Забудьте о мышеловках! Первое, что нужно сделать — убрать все источники пищи: соберите опавшие плоды, уберите урожай из погреба, включая семена и крупы, а мусорные баки плотно закройте. Второе — лишите их укрытия: сожгите или вывезите строительный мусор, старую листву и ветки, разберите поленницы у стен дома. Третье — используйте природные репелленты: разложите в подполе и у фундамента сухую полынь, мяту, пижму или бузину — их запах невыносим для грызунов.

Четвертое — заделайте все щели в фундаменте металлической сеткой, установите отпугиватели с ультразвуком. Эти меры создадут непреодолимый барьер и заставят крыс обходить вашу дачу стороной всю зиму.

Ранее стало известно, какие цветы служат магнитом для крыс и грызунов.

крысы
грызуны
дачи
огороды
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стал известен претендент на покупку «Росгосстраха» у ВТБ
Российские военные освободили Сосновку в Днепропетровской области
На границе России закроют воздушное пространство
Похолодает до +7? Прогноз погоды в Москве на выходные, рекордный сентябрь
Европейский суд запретил финансировать проект АЭС с участием России
Власти Польши приняли неожиданное решение в отношении Белоруссии
Российские БПЛА теперь летают под присмотром удаленного штаба
Убитый американский активист признавал Крым российским
Королевская семья Британии: новости, Кейт спасает семью, Маркл проигрывает
В США составили детальную картину убийства Чарли Кирка
Цыганова призвала ввести запрет для Пугачевой на слово «родина»
Путин назначил нового посла в одну африканскую страну
В России для нелегальных мигрантов наступили последствия
Принц Гарри и король Карл III провели совместное чаепитие в Вестминстере
Раскрыто число жертв сильного наводнения на Бали
В Госдуме высказались о грядущей волне сокращений в России
Ситуация в Сумской области утром 11 сентября: сотни убитых, разгром ВСУ
Названы соседи России с лучшими условиями для туристического отдыха
Неожиданно выросли зарплаты специалистов, которыми всегда запугивают детей
Россиянам рассказали, как защититься от девальвации рубля
Дальше
Самое популярное
В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.