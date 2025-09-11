Забудьте о мышеловках! Что сделать осенью, чтобы зимой на даче не было крыс

Чтобы гарантированно защитить дачу от грызунов, нужен комплекс мер, который лишит их пищи, укрытия и доступа в помещение. Рассказываем, что необходимо сделать осенью, чтобы зимой на даче не было крыс.

Забудьте о мышеловках! Первое, что нужно сделать — убрать все источники пищи: соберите опавшие плоды, уберите урожай из погреба, включая семена и крупы, а мусорные баки плотно закройте. Второе — лишите их укрытия: сожгите или вывезите строительный мусор, старую листву и ветки, разберите поленницы у стен дома. Третье — используйте природные репелленты: разложите в подполе и у фундамента сухую полынь, мяту, пижму или бузину — их запах невыносим для грызунов.

Четвертое — заделайте все щели в фундаменте металлической сеткой, установите отпугиватели с ультразвуком. Эти меры создадут непреодолимый барьер и заставят крыс обходить вашу дачу стороной всю зиму.

